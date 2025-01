Milan, emergenza a destra: la mossa di Conceicao per la Champions | CM.IT

Le ultime notizie da Milanello in vista dell’ultima partita europea contro i croati di Cannavaro

È giornata di vigilia per il Milan, che domani giocherà a Zagabria contro la Dinamo per l’ultima giornata di Champions League. I rossoneri vanno a caccia di un successo che garantirebbe il passaggio diretto agli Ottavi di finale, un traguardo prestigioso e ritenuto quasi impossibile dopo le prime due sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen. È evidente, poi, che la vittoria al Bernabeu ha cambiato la storia del Diavolo.

Il Milan è reduce dal successo in rimonta contro il Parma, ma negli ultimi giorni non si è fatto altro che parlare della lite tra Davide Calabria e Sergio Conceicao. Il caso, almeno in via Aldo Rossi, è stato archiviato come episodio da campo.

Il terzino, apparso sereno, si è così allenato regolarmente con il resto del gruppo, ma domani non potrà comunque giocare, essendo squalificato, dopo il giallo rimediato contro il Girona. Un grosso guaio per il Diavolo che non può schierare nemmeno l’infortunato Emerson Royal e Kyle Walker, che stamani non era a Milanello. L’inglese deve, infatti, sbrigare le ultime pratiche burocratiche, ma per l’Inter ci sarà.

Dinamo Zagabria-Milan, le ultime da Milanello

Da Milanello non arrivano, comunque, particolari novità dall’infermeria, con Loftus-Cheek e Thiaw ancora out. L’allenamento è iniziato con un lungo discorso di Sergio Conceicao, che domani tornerà a puntare su Theo Hernandez e Rafa Leao sulla sinistra. Sulla destra, in attacco, chiaramente ci sarà Pulisic, con Alvaro Morata al centro.

🔴⚫️ #Milan – Nessuna sorpresa a Milanello. Presenti anche Okafor e Jovic.

Out Loftus-Cheek e Thiaw @calciomercatoit pic.twitter.com/YpIomKyQpn — Martin Sartorio (@MartinSa1988) January 28, 2025

In mediana pochi dubbi, con Fofana e Reijnders certi del posto. L’altra maglia dovrebbe toccare a Ismael Bennacer dopo esser partito dalla panchina contro il Parma. Yunus Musah può comunque giocare e può farlo anche da terzino destro vista l’emergenza, ma il candidato numero uno a farlo è Filippo Terracciano. Al centro Matteo Gabbia e Pavlovic sono favoriti su Tomori. Tra i pali, ovviamente, Mike Maignan.