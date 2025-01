Juventus, smentite su Xavi: Giuntoli avrebbe contattato un tecnico italiano

Grande fermento intorno al mercato dei bianconeri, ancora a caccia di rinforzi. Intanto inizia a scricchiolare la panchina di Thiago Motta

Dopo Alberto Costa e Kolo Muani, ieri sera la Juventus ha ufficializzato il terzo colpo del mercato di gennaio. Si tratta di Renato Veiga, che arriva in prestito dal Chelsea e che è un autentico jolly. Il 21enne portoghese può infatti giocare come centrale difensivo, terzino sinistro o mediano.

Ma non è finita qui. Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli, infatti, pensa almeno ad un altro rinforzo sempre per il pacchetto arretrato. C’è da sopperire al grave infortunio rimediato da Bremer e l’obiettivo è quello di prendere un difensore centrale che possa fare il titolare accanto al brasiliano anche la prossima stagione. La formula dell’acquisto dipenderà ovviamente da eventuali cessioni: se la Juve riuscirà a fare cassa con almeno uno tra i vari Cambiaso, Fagioli, Douglas Luiz e Vlahovic, allora potrà arrivare a titolo definitivo. Altrimenti si lavorerà ad un altro prestito. Tanti i nomi sul taccuino della Vecchia Signora: non è ancora del tutto tramontata la pista Tomori, che senza cambio di allenatore al Milan sarebbe già bianconero. E’ tornata di moda l’opzione Todibo, seguito in estate prima che sbarcasse al West Ham. Sempre in Premier League piace Lloyd Kelly, che come vi abbiamo raccontato gradirebbe la destinazione italiana ma non forzerà la mano con il Newcastle per essere ceduto.

Calciomercato Juve, niente Xavi: è Spalletti il sogno di Giuntoli

Insomma, la Juventus dopo i grandi investimenti della scorsa estate si conferma grande protagonista anche in questa sessione invernale di calciomercato. L’obiettivo minimo è quello di centrare la qualificazione in Champions, altrimenti il progetto Thiago Motta potrebbe già precipitare.

Non è un caso che stiano già emergendo i nomi degli eventuali sostituti del tecnico italiano-brasiliano. In particolare ieri ‘L’Equipe’ ha parlato di contatti con lo spagnolo Xavi, senza panchina dopo l’esperienza al Barcellona. Voci che finora non hanno trovato conferme in Italia, anzi stanno arrivando diverse smentite. Ma c’è di più: stando a quanto scritto dall’insider bianconero Enganche sul suo profilo ‘X’, la Juve starebbe pensando a Luciano Spalletti, al quale sarebbe arrivata più di una chiamata da parte di Giuntoli, per riformare la coppia che ha riportato lo scudetto a Napoli. Difficile tuttavia immaginare che l’allenatore di Certaldo possa lasciare l’incarico di Ct della Nazionale prima dei prossimi Mondiali del 2026 in Canada, Messico e Usa.