Arriva la notizia peggiore, Gasperini trema: rischia oltre un mese di stop

L’Atalanta dovrà fare a meno del suo giocatore più importante in una delle partite più cruciali della stagione

Momento decisivo nella stagione delle squadre di Serie A, soprattutto quelle impegnate nelle coppe che tra domani e giovedì si giocano il proprio cammino europeo. Solo la Lazio è già sicura di giocare gli ottavi di finale della propria competizione, tutte le altre dovranno confermare il proprio posto nelle last 16 oppure al playoff per accedervi. L’Inter è a un passo dalla qualificazione diretta, per altre sarà più complicata.

Ad esempio l’Atalanta, protagonista di una bellissima Champions League ma rischia di non rientrare nelle prime otto. La Dea dovrà fare l’impresa in casa del Barcellona per centrare questo traguardo, sarà complicatissimo. E lo sarà a maggior ragione per la tegola peggiore che potesse capitare a Gasperini, ovvero un infortunio per Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano infatti ha accusato ieri un problema al ginocchio destro: non basta la prima valutazione già fatta, ma serviranno altri esami specifici. La sostanza, però, è che non ci sarà per la trasferta di Barcellona ed è sicuramente una pessima notizia.

Per Lookman si tratta di un trauma distrattivo con interessamento del compartimento articolare laterale, come comunicato dall’Atalanta stessa. Oltre all’assenza di domani in una delle partite più importanti della stagione, il problema rischia di potrarsi a lungo per Gasperini visto che l’ex Leicester rischia uno stop di un mese o anche oltre. L’unica consolazione in questo momento per la Dea è il rientro in gruppo di Marten de Roon, che partirà con la squadra.