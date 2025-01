Palladino sbotta: “Vogliono il male della Fiorentina. Rapuano? Assurdo”. Ranieri: “Vittoria per Firenze”

I viola tornano a vincere dopo quasi due mesi in campionato e lo fanno in uno scontro diretto fondamentale all’Olimpico

La Fiorentina fa il colpaccio all’Olimpico e vince 2-1 contro la Lazio, tornando a gioire per i tre punti in campionato quasi due mesi dopo l’ultima volta (era il 7 dicembre) e rientra di prepotenza nella corsa Champions accorciando proprio sui biancocelesti, ora a -3 ma con una partita ancora da recuperare.

Nel postpartita le parole di Raffaele Palladino in conferenza stampa:

Può riaccendersi la scintilla? “Questa vittoria ci ha dato la scintilla che cercavamo in questo periodo, i risultati in questo ultimo mese. Il gruppo era unito e compatto, si sono scritte bugie e falsità che hanno fatto male al gruppo. Oggi ha dimostrato che ci tiene, che aveva voglia di rivalsa, venendo davanti a questa squadra molto forte, che ha grande cuore e qualità. Una grande dimostrazione di personalità”.

Folorunsho sta crescendo, considera nuovi acquisti anche Pongracic e Gudmundsson? “A parte i singoli, Michael ha fatto una grande prestazione, è il nostro jolly, ci dà una grande mano. Pongracic ha fatto una grandissima prestazione, se lo meritava, ha sofferto tanto. Gud ha ritrovato la forma migliore e siamo felici. Oggi grande prestazione da parte di tutti”.

Ha rivisto la corsa in più per il compagno e il sacrificio? “Oggi ho visto che la squadra è scesa in campo come deve fare sempre. Questo ultimo mese ci è mancato qualcosina, oggi ho visto che il gruppo si è difeso e ha attaccato da grande squadra. Potevamo andare anche sul 3-0, poi l’inerzia è cambiata, ci siamo abbassati. Quello che abbiamo fatto nel secondo tempo non deve accadere, non dobbiamo abbassarci troppo. Noi dobbiamo avere in mente i primi 35 minuti, una grande prestazione”.

Arrabbiato? “No, sono deluso per le falsità scritte sui ragazzi. Gruppo disunito, non coeso, non compatto, terrore al Viola Park. Ma basta scrivere queste cose, è gente che vuole il male della Fiorentina. Voi più scrivete così più i ragazzi si caricano. Criticate me se non giochiamo bene e non arrivano risultati, non scrivete falsità perché non fa bene alla squadra e ai tifosi”.

Sull’arbitraggio. “Come ho sempre detto non mi va di criticare gli arbitri, ma ci sono arbitri che non sanno gestire bene queste partite. La partita era bellissima, le squadre si sono picchiate ma con rispetto, assurdo tutti questi cartellini, una gestione incomprensibile, degli errori assurdi. Mi dispiace, c’è da migliorare in questo”.

Andrete più spesso al sushi? “Ma noi ci andiamo sempre. Noi siamo sempre stati compatti, quando vi dicono falsità state attenti a chi ve le dice. Chi parla male della Fiorentina vuole solo il male della Fiorentina, e ho visto i ragazzi soffrire. Io sono corretto, criticate i risultati, ricordandoci sempre che abbiamo più punti della passata stagione, dobbiamo essere equilibrati e coerenti”.

Di cosa andate più fieri? “Il cuore, la rincorsa in più, ho visto gente con i crampi. Non è il 3, il 4 o il 5. In Serie A devi difendere e attaccare insieme, ho visto nei loro occhi l’energia che è mancata nell’ultimo mese. Su questo devo lavorare”.

Stasera la squadra ha giocato per dimostrare che lei è l’allenatore giusto? “Lo dovete chiedere ai ragazzi, ma per quello che hanno messo in campo e mettono durante la settimana, il sacrificio e il sudore. Se vedessi che la squadra non mi segue o qualcuno è scontento sono il primo a farmi le domande, ma problemi non ce ne sono mai stati, ho visto sempre un gruppo coeso”.

Lazio-Fiorentina, Ranieri: “Siamo un grande gruppo, siamo professionisti. Sempre grazie ai tifosi”

Avete battuto due volte la Lazio, con percorsi molto simili. Questa Fiorentina è tanto inferiore alla Lazio o lotterete per gli stessi obiettivi? “Stasera una grandissima partita di tutto il gruppo, siamo molto felici. Abbiamo passato un mese e mezzo duro, ma non abbiamo davvero mai mollato. Primo tempo perfetto in tutto e nel secondo tempo ci aspettavamo una Lazio che spingeva di più. Il loro gol poi è stato casuale in mischia, poi all’ultimo siamo stati fortunati ma anche noi abbiamo preso un palo che poteva essere 3-0. Siamo due squadre simili, ognuno fa il suo percorso, poi chi arriverà più in alto sarà la squadra più forte”.

Cosa ti ha dato più fastidio delle voci? “Se ti posso dire la verità, voglio precisare che ringrazieremo sempre i nostri ultras perché ci stanno sempre vicini, gli abbiamo dato tante gioie. Ci vuole più equilibrio, è facile quando si vincono 8 partite di fila dire Fiorentina da scudetto. Non siamo da scudetto, ma un grandissimo gruppo che lavora tutti i giorni, siamo dei grandissimi professionisti e stasera lo abbiamo dimostrato. Firenze è così, sia nel male che nel bene. Noi dobbiamo seguire sempre la nostra squadra, lavorare ogni giorno e combattere per ogni partita. C’è stato un calo, io in primis, ma questa vittoria dimostra il gruppo”.

Avete giocato per il mister stasera? “Noi giochiamo sempre per il mister, per tutta Firenze giochiamo, anche quando perdiamo. Quando i risultati non vengono si scrivono queste cose, noi nello spogliatoio in allenamento diamo sempre il massimo. Stasera abbiamo dato una grande dimostrazione di quello che crediamo di fare, stasera ci rilassiamo e da martedì si penserà al Genoa”.