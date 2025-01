“Manda in confusione la Juve”: Thiago Motta non si salva

L’allenatore bianconero finisce nel mirino della critica: duro attacco in diretta televisiva contro il tecnico

Prima sconfitta in campionato, ma soprattutto un -16 dalla vetta che fa paura. La Juventus di Thiago Motta non è ancora partita, ma rischia già di deragliare.

Un rendimento ben al di sotto delle attese, soprattutto non in linea con gli investimenti fatti nel mercato estivo da Giuntoli. Investimenti che, è giusto ricordarlo, finora non hanno certo rispetto alle attese: non lo ha fatto Koopmeiners, ad esempio, né tanto meno Douglas Luiz, i due acquisti più onerosi del nuovo corso bianconero.

Certo questo, così come gli infortuni, incidono sul rendimento di una squadra, ma c’è anche dell’altro nella spiegazione di una classifica che attualmente vede la Juve fuori dai primi quattro posti, quelli che garantiscono con sicurezza un piazzamento Champions. Ci sono, ad esempio, le scelte non sempre sensate di Thiago Motta ed ecco che proprio l’allenatore finisce sotto accusa.

Juventus, Di Canio contro Thiago Motta: “Crea confusione”

A puntare il dito contro Thiago Motta è Paolo Di Canio, intervenuto ai microfoni di ‘Sky’ domenica sera. Le sue sono parole d’accusa nei confronti dell’allenatore della Juventus, colpevole di non essere riuscito a creare un’identità per la squadra, anzi di aver favorito la confusione che c’è oggi tra i bianconeri.

“Come fa una squadra ad essere una squadra fatta se lo stesso allenatore la manda in confusione – dice Di Canio – . Rientra Nico Gonzalez e lo fai giocare due partite da centravanti, poi lo rimetti a sinistra. Fai giocare i giovani ma poi punti gli altri e li fai entrare a 20 minuti. Metti Mbangula nel momento di difficoltà della squadra”.

Una serie di scelte, insomma, che secondo Di Canio palesano una mancanza di coerenza, quella che servirebbe per creare un’identità sulla quale poi andare a imprimere le proprie idee. Ora per Motta ci sono partite senza possibilità di sbagliare, partendo da quella di Champions contro il Benfica in cui si gioca moltissimo.