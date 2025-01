Genoa-Monza, allerta meteo: ecco cosa sta succedendo

La partita di campionato di stasera, importante per la lotta salvezza, potrebbe essere rinviata

Rischio rinvio per Genoa-Monza. Il match di stasera di campionato, in programma per le 20:45, potrebbe essere rinviato per l’allerta meteo. In Liguria è stato lanciato un allarme, e per una questione di sicurezza, il match potrebbe essere quindi rinviato a data da destinarsi. A Genova si parla anche di rischio inondazioni: un timore in più e che ha fatto pensare davvero alla possibilità di rinviare la partita di stasera.

Torna, dunque, l’incubo rinvio in Serie A. Nel corso della giornata capiremo se effettivamente la gara verrà posticipata o meno. Una gara fondamentale per entrambi i team.

Genoa-Monza, sfida salvezza: Vieira vs Bocchetti

Entrambe le squadre si presentano alla partita con due allenatori diversi rispetto ad inizio stagione. Niente sfida, dunque, tra Alberto Gilardino e Alessandro Nesta, esonerati.

Adesso alla guida dei due club ci sono Salvatore Bocchetti e Patrick Vieira. E’ stato soprattutto il francese a risollevare il Grifone, oggi al dodicesimo posto con 23 punti, frutto di cinque vittorie e otto pareggi. I brianzoli, invece, sono fanalino di coda con soli 13 punti, grazie a due successi e setti pareggi. Adriano Galliani sta così provando a rafforzare la squadra con il calciomercato di gennaio. I biancorossi hanno messo le mani su Akpa Akpro e Lekovic e stanno chiudendo anche per Palacios dall’Inter. Per l’attacco, invece, c’è il forte interesse per Luka Jovic, ma serve il via libera da parte dello stesso giocatore. In uscita, infine, c’è Pablo Mari, vicino alla Fiorentina. E’ evidente, dunque, che se la partita dovesse essere rinviata, soprattutto il Monza potrebbe presentarsi al Marassi con una formazione diversa, rispetto a quella che schiererebbe stasera.