DIRETTA Serie A, Venezia-Verona: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Penzo’ tra gli arancioneroverdi di Di Francesco e i gialloblu di Zanetti in tempo reale

Il Venezia e il Verona si affrontano nel primo posticipo del lunedì valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, terzo turno del girone di ritorno. Un derby veneto che mette in palio preziosi punti salvezza che sarà diretto dall’arbitro Manganiello della sezione di Pinerolo.

Reduci dal pareggio contro il Parma nell’altro scontro diretto, gli arancioneroverdi di Eusebio Di Francesco vanno a caccia del primo successo del nuovo anno per rilanciare le proprie ambizioni di salvezza. Tre punti che permetterebbero ai lagunari di portarsi a due solo lunghezze dal quartultimo posto occupato dal Lecce. I gialloblu di Paolo Zanetti, che dovranno fare a meno degli squalificati Dawidowicz e Duda, vengono invece da due sconfitte di fila contro Napoli e Lazio. Una vittoria permetterebbe loro di scavalcare in classifica ben quattro squadre in un solo colpo, agganciando il Como in tredicesima posizione. La partita sarà trasmessa in tv e in streaming su tablet, pc e smartphone in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn. All’andata gli scaligeri si imposero con il punteggio di 2-1 in rimonta dopo il vantaggio di Oristanio grazie alla rete di Tengstedt e all’autogol di Joronen. Calciomercato.it vi offre il derby veneto dello stadio ‘Pierluigi Penzo’ tra Venezia e Verona live in tempo reale.

Probabili Formazioni Venezia-Verona

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Candela, Idzes, Haps; Zampano, Ellertsson, Nicolussi Caviglia, Busio, Zerbin; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Coppola, Ghilardi, Daniliuc; Tchatchoua, Belahyane, Serdar, Lazovic; Suslov; Sarr, Tengstedt. All. Zanetti

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 53; Inter* 50; Atalanta 46; Lazio 39; Juventus 37; Fiorentina 36*; Bologna* e Milan* 34; Roma 30; Udinese e Torino 26; Genoa* 23; Como 22; Empoli, Cagliari 21; Lecce e Parma 20; Verona* 19; Venezia* 15; Monza* 13

*una partita in meno

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo

PROSSIMI IMPEGNI: Udinese-Venezia sabato 1 febbraio ore 15; Monza-Verona sabato 1 febbraio ore 15.