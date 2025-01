Thiago Motta e la sua Juve sotto attacco: “Uno spreco osceno”

La Juve perde con un secondo tempo allarmante e Thiago Motta ora si prende un altro pieno di critiche: “17 punti buttati via in situazioni di vantaggio”

E anche l’ultimo baluardo stagionale è caduto. La casella delle sconfitte in casa Juventus non è più a quota zero, ma è arrivato il primo KO in campionato ed è arrivato per mano del Napoli di Antonio Conte. Tutto molto doloroso per la tifoseria bianconera e il primo a prendersi il pieno di critiche è Thiago Motta.

Alla prima avventura sulla panchina di una big, il tecnico italo-brasiliano sta andando incontro a molte difficoltà. La sua squadra macina gioco, ma non macina punti e contro il Napoli si sono viste due facce che fanno spavento: nel primo tempo una squadra coraggiosa e dominante, nella ripresa la Juventus si è sciolta completamente ed è rimasta in balia del Napoli. Le dichiarazioni e le giustificazioni del tecnico a fine gara hanno acceso nuove critiche.

Vaciago non accetta prestazione e giustificazioni: “Thiago lascia sconcertati”

Il direttore di Tuttosport, nel suo fondo quotidiano, ha analizzato la sconfitta e il momento che sta attraversando la Juventus. Partendo da un dato: “17 punti buttati via in situazione di vantaggio rappresentano uno spreco osceno, che non può essere imputato solamente alla giovane età della Juve, ma anche a quella del suo allenatore”.

Guido Vaciago, poi, continua: “Thiago Motta sta andando a sbattere il muso contro lo stesso problema da sei mesi e non sembra neanche vicino alla soluzione”. La stagione sembra essere un loop che continua a ripetersi, uguale a sé stesso di partita in partita, con i bianconeri che iniziano bene, passano in vantaggio e poi si fanno rimontare. Anche le dichiarazioni del tecnico a fine partita non convincono Vaciago: “Viene da chiedersi se Motta ha capito fino in fondo dove sia, e lascia sconcertati per due ragioni. La prima è che aver perso le ultime cinque non attenua la sesta, la seconda è che per la Juve non possono esistere campi difficili”. Infine, l’ammonimento definitivo: “Il rischio è di buttare via questa stagione e la prossima. Motta dice di non essere preoccupato, e allora lo deve essere la società, che deve aiutarlo con gli acquisti”.