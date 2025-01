Scelte forti di Conceicao: Theo Hernandez e Leao fuori

La partita dei due calciatori della corsia sinistra del Milan è durata solamente 45 minuti. I due elementi sono stati sostituiti dal tecnico portoghese

Scelte forti di Sergio Conceicao in Milan-Parma. Il tecnico portoghese ha scelto di tenere negli spogliatoi dopo un primo tempo complicato sia Theo Hernandez che Rafa Leao.

L’ex Porto ha deciso, così, di rinunciare al terzino mancino e al numero dieci, in un match ancora in paritĂ , per far entrare Ismael Bennacer e il giovane Davide Bartesaghi. Due scelte, che chiaramente sono destinate a far discutere al termine della partita, soprattutto se non dovesse arrivare la vittoria. Rimane in campo, invece, Youssouf Fofana, ammonito e costretto a saltare il derby essendo diffidato.

Rafa Leao e Theo Hernandez tornano, dunque, protagonisti in negativo, dopo che lo erano stati in positivo nella conquista della Supercoppa Italiana.

Milan, la partita di Theo Hernandez: bocciatura pesante

Mercoledì il numero dieci portoghese aveva anche trascinato il Milan alla vittoria con una splendida rete nel match decisivo di Champions League, contro il Girona.

Oggi è stato autore di un primo tempo complicato, un po’ come il resto della squadra apparsa sulle gambe e con poche idee. Nella prima frazione di gioco difficile salvare qualcuno, anche Christian Pulisic, al di lĂ del rigore trasformato, aveva fatto davvero male.

Ma chissĂ che dietro al doppio cambio non ci sia anche un segnale da parte di Sergio Conceicao, che chiede rinforzi sul mercato.

Per quanto riguarda Theo Hernandez, però, va detto, la sua prova è stata davvero da dimenticare. E’ stato protagonista in occasione del gol subito, quando cade per terra, lasciando campo libero a Matteo Cancellieri di calciare in porta e battere Mike Maignan. Poi qualche minuto dopo si è mostrato distratto e svogliato, perdendo il pallone a centrocampo. Difficile non sostituirlo.