PAGELLE E TABELLINO UDINESE-ROMA 1-2: Angelino inesauribile, follia Saba

Voti e giudizi del match del Bluenergy Stadium valido per la 22esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25

UDINESE FLOP Sava 4,5: vanifica la bellissima parata del primo tempo su Rensch con un intervento totalmente illogico che regala il rigore e quindi il 2-1 alla Roma. Pallone ed El Shaarawy andavano esternamente con la difesa che stava rientrando, ingenuità che costa un punto come minimo. Kristensen 5 Bijol 6,5 Touré sv. Dal 7′ Kabasele 6 Modesto 6. Dal 77′ Sanchez sv Lovric 5,5. Dal 66′ Ekkelenkamp 5,5 Karlstrom 5,5. Dal 65′ Atta 5 Payero 5. Dal 77′ Pafundi sv Zemura 6 Thauvin 6 TOP Lucca 6,5: fa un gran gol, addomesticando il pallone in maniera non semplice, poi fulmina letteralmente Svilar con una botta impressionante. Gioca bene anche spalle alla porta, protegge bene il pallone, pulito tecnicamente. Ma di palloni giocabili per lui non ne arrivano perché i compagni sbagliano davvero troppo negli ultimi metri. Allenatore: Runjaic 5,5

ROMA

Svilar 6

FLOP Celik 5: si conferma un rischio eccessivo in quella posizione. Si prende un giallo evitabilissimo, pare in costante affanno, ha bisogno di aiuto in ogni chiusura e molto spesso è Rensch a dargliela. Giusto toglierlo all’intervallo. Dal 46′ Shomurodov 6

Mancini 6

Ndicka 6

Rensch 6,5. Dal 70′ Zalewski 6

Pisilli 6,5

Koné 5,5

TOP Angeliño 7: una sola vera sbavatura nel primo tempo che rischia di costare carissima. Tolto questo, una partita di altissimo livello per lo spagnolo in entrambe le fasi. Intelligenza calcistica enorme, qualità e precisione nei cross. Giocatore ormai di caratura importante.

Baldanzi 6. Dal 58′ El Shaarawy 6

Pellegrini 6,5. Dall’81’ Cristante sv

Dovbyk 6,5. Dall’81’ Dybala sv

Allenatore: Ranieri 6

Arbitro: Sozza (sezione di Seregno) 6

Udinese-Roma, il tabellino Marcatori: 39′ Lucca (U), 50′ rig. Pellegrini (R), 64′ rig. Dovbyk (R) Ammonizioni: Celik (R), Pellegrini (R), Karlstrom (U), Atta (U) UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Touré (7′ Kabasele); Modesto (77′ Sanchez), Lovric (66′ Ekkelenkamp), Karlstrom (65′ Atta), Payero (77′ Pafundi), Zemura; Thauvin, Lucca.

A disposizione: Selvik, Padelli, Piana, Palma, Kabasele, Ebosse, Kamara, Atta, Ekkelenkamp, Pafundi, Sanchez, Brenner, Bravo, Pizarro.

Allenatore: Runjaic.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik (46′ Shomurodov), Mancini, Ndicka; Rensch (70′ Zalewski), Pisilli, Koné, Angeliño; Baldanzi (58′ El Shaarawy), Pellegrini (81′ Cristante); Dovbyk (81′ Dybala).

A disposizione: Gollini, De Marzi, Abdhulamid, Celik, Sangaré, Saelemaekers, El Shaarawy, Dahl, Cristante, Dybala, Soulé, Zalewski, Shomurodov.

Allenatore: Ranieri.

Arbitro: Sozza (sezione di Seregno).

Assistenti: Mondin – Bercigli.

IV Uomo: Arena.

Var: Serra.

AVar: Maresca.

Note, spettatori: 23.853