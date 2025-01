PAGELLE E TABELLINO DI MILAN-PARMA 3-2: cuore Pavlovic, fantasma Theo

Voti, top e flop del big match di San Siro valido per la 22a giornata del campionato di Serie A. Ecco i migliori e i peggiori della partita

Il Milan di Sergio Conceicao vince in rimonta in pieno recupero contro il Parma. Samu Chukwueze fa esultare il Diavolo, ma che fatica per Maignan e compagni.

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 6,5

Calabria 6 – Dal 77′ Jovic s.v.

Gabbia 5,5

Pavlović 7

Hernández 4 – Dal 45′ Bartesaghi 6

Musah 5,5

Fofana 5 – Dal 55′ Chukwueze 6,5

Reijnders 6,5

Pulisic 5,5

Morata 5 – Dal 55′ Abraham 4,5

Leão 5 – Dal 45′ Bennacer 5,5

All. Conceicao 5,5

PARMA

Suzuki 5,5

Delprato 6,5

Vogliacco 5

Valenti 5,5

Valeri 5,5

Hernani 6 – Dal 69′ Haj 5.5

Sohm 6

Man 6 – Dal 69′ Almqvist 6,5

Cancellieri 7 – Dall’82’ Hainaut s.v

Mihăilă 6

Djurić 5 – Dal 69′ Camara 6,5

All. Pecchia 6,5

Abisso 5

TOP E FLOP DEL MILAN DI CONCEICAO

TOP PAVLOVIC 7– Come all’andata è l’ultimo a mollare e a meritarsi gli applausi di San Siro. Il difensore centrale fa il suo con Djuric nel corso del primo tempo. Nella ripresa con la difesa altissima regge l’uno contro uno con gli attaccanti del Parma. Fa esultare lo stadio in occasione di una chiusura su Cancellieri. All’89’ trova pure il gol, poi annullato per fuorigioco. Nel finale è un fattore in avanti, con i suoi centimetri, ma soprattutto con la sua grande voglia.

FLOP THEO HERNANDEZ 4 – I segnali di crescita mostrati in Arabia Saudita nella finale contro l’Inter oggi sono letteralmente spariti. Oggi così si è rivisto il Theo Hernandez distratto e svogliato, contestato in questa stagione. Il francese è così protagonista in occasione del gol subito, quando è sfortunato nel cadere per terra. Qualche minuto dopo perde malamente un pallone a centrocampo, mostrando di essere proprio da un’altra parte con la testa.

TABELLINO

MILAN-PARMA 3-2

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Gabbia, Pavlović, Hernández; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leão. A disp.: Sportiello; Bartesaghi, Jiménez, Terracciano, Tomori; Bennacer, Zeroli; Abraham, Camarda, Chukwueze, Jović, Okafor. All.: Conceição.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Hernani, Sohm; Man, Cancellieri, Mihăilă; Djurić. A disp.: Corvi, Moretta; Leoni, Løvik, Trabucchi; Camara, Estévez, Keita, Hainaut, Plicco; Almqvist, Haj, Ondrejka. All.: Pecchia.

GOL: 25′ Cancellieri (P), 38′ Pulisic dal dischetto (M), 80′ Delprato (P), 91′ Reijnders (M), 95′ Chukwueze (M)

AMMONITI: Pavlovic (M), Vogliacco (P), Sohm (P), Fofana (M), Del Prato (P)

ESPULSI

Arbitro: Abisso di Palermo.

SPETTATORI: 72.304