Lazio, Casadei sempre più vicino: come cambia l’offerta e cosa manca per il sì | CM.IT

I biancocelesti stanno lavorando per chiudere l’accordo col Chelsea e portare nella capitale l’ex Inter: può arrivare la svolta

La Lazio è impegnata sul campo nello scontro diretto importantissimo contro la Fiorentina, fondamentale per la corsa Champions soprattutto dopo la sconfitta dell’andata al Franchi maturata nel finale. Ma un’altra partita fondamentale si sta giocando anche sul mercato, con i biancocelesti a caccia di un altro rinforzo dopo l’arrivo di Arijon Ibrahimovic che però è stato un investimento per il futuro piuttosto che una necessità della rosa.

Il bisogno di Baroni è almeno un centrocampista da alternare a Rovella e Guendouzi, più l’adattato Dele-Bashiru, visto che Castrovilli fino ad ora è una scommessa persa. L’obiettivo è coniugare presente e futuro, il nome individuato è quello di Cesare Casadei del Chelsea, cresciuto nell’Inter e praticamente mai impiegato anche a causa del traffico veramente incredibile nella rosa dei Blues. La trattativa prosegue ormai da parecchi giorni, la Lazio ha superato definitivamente la concorrenza del Torino e si sta avvicinando ai londinesi. L’affare tra i due club è impostato su 11 milioni di sterline (13 milioni di euro) più una percentuale molto importante sulla rivendita. Che però, secondo le informazioni in nostro possesso, è superiore al 25% di cui si parla in queste ore.

E proprio qui può arrivare la svolta nella trattativa. Si tratta di un’operazione a titolo definitivo, l’agente Francesco Facchinetti è stato nella capitale ma – intercettato da alcuni cronisti – ha dribblato la domanda su Casadei. In Inghilterra si respira ottimismo in virtù di questo ‘scatto’, per alcuni è “estremamente vicino” l’accordo. Ora manca l’ok del Chelsea. Intanto Baroni aspetta il rinforzo, il classe 2003 ha compiuto 22 anni da un paio di settimane e come regalo vorrebbe il trasferimento nella capitale. Sono ore sempre più calde.