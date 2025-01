La Roma torna a vincere in trasferta: Udinese ko con due rigori

La domenica pomeriggio della 22esima giornata di Serie A prosegue con Udinese-Roma. La sfida in terra friulana si decide con due calci di rigore nella ripresa

Dopo il pirotecnico successo casalingo del Milan nel lunch match contro il Parma, la giornata di Serie A offre un Udinese-Roma estremamente interessante per entrambe le compagini.

I friulani cercavano uno scalpo importante davanti al proprio pubblico, mentre i capitolini avevano bisogno di dare continuità alla vittoria sul Genoa della scorsa settimana interrompendo il digiuno fuori casa. Missione compiuta per la truppa di Ranieri che ha vissuto però un primo tempo di alti e bassi.

L’Udinese parte meglio ma sono i giallorossi ad avere le prime timide occasioni soprattutto col nuovo innesto Rensch, N’Dicka e Pisilli. La gara però per Dovbyk e soci si mette in salita al 38′ con la zampata vincente del solito Lorenzo Lucca che riceve in area e col destro batte Svilar e portando la sfida all’intervallo avanti di uno.

Non perde quindi tempo Ranieri che con l’ingresso di Shomurodov all’intervallo prova ad alzare la cifra della pericolosità offensiva dei giallorossi che iniziano ben presto a carburare. Al 50′ è infatti un calcio di rigore di Pellegrini a fungere da svolta della partita, rimettendo tutto in equilibrio. La Roma alza quindi ritmi ed intensità con il neo entrato El Shaarawy che una manciata di minuti dopo trova lo scatto giusto che porta ad un secondo e decisivo calcio di rigore. Dagli undici metri stavolta è Dovbyk a colpire con freddezza per quello che sarà l’1-2 finale.

Udinese-Roma 1-2

Marcatori: 39′ Lucca (U), 50′ rig. Pellegrini (R), 64′ rig. Dovbyk (R)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli** punti 53; Inter* 47; Atalanta** 46; Lazio 39; Juventus** 37; Bologna e Milan 34; Fiorentina* 33; Roma** 30; Udinese** e Torino** 26; Genoa 23; Como** 22; Empoli**, Cagliari** 21; Lecce e Parma** 20; Verona 19; Venezia 15; Monza 13

*una partita in meno **una partita in più

PROSSIMI IMPEGNI: Roma-Eintracht Francoforte giovedì 30 gennaio ore 21; Udinese-Venezia sabato 1 febbraio ore 15.