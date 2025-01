Guardiola tiene in ostaggio il mercato della Juve: Giuntoli e Cambiaso in attesa

Al mercato della Juventus manca un ultimo tassello, un ultimo difensore, ma tutto dipende da quale mossa farà Guardiola: la maxi offerta per Cambiaso può cambiare completamente le scelte di Giuntoli

Il calciomercato della Juventus è iniziato con delle premesse ben precise: servono due difensori e un attaccante. Al 26 di gennaio a Torino sono arrivati effettivamente due difensori e un attaccante, ma guardando meglio, Alberto Costa è un’occasione colta per il futuro: all’appello continua a mancare un centrale di caratura internazionale. Questi ultimi giorni di mercato, però, dipendono in toto da Guardiola.

Il Manchester City sta anticipando le sanzioni e, di fatto, sta vivendo un mercato a sé stante: una sessione estiva camuffata da sessione invernale. Non è un mistero che tra gli obiettivi evidenziati da Pep alla dirigenza mancuniana ci sia anche Andrea Cambiaso e che la prima valutazione della Juventus sia di 80 milioni di euro. Il giocatore ha già un accordo di massima con i Citizens e la sua testa sembra essere già con Pep, da quello che si vede in campo. In tutto questo, Cristiano Giuntoli attende la prima offerta ufficiale per stilare la strategia con cui chiudere il mercato bianconero.

La Juve e Cambiaso aspettano Guardiola: Giuntoli pronto a stravolgere il mercato

Può sembrare la solita frase fatta, la solita retorica da calciomercato, ma così è: le prossime mosse della Juventus dipendono totalmente da Andrea Cambiaso.

Senza l’offerta del Manchester City, e la conseguente partenza dell’esterno ligure, Cristiano Giuntoli deve cesellare il mercato bianconero con un ultimo rinforzo in difesa. Un giocatore che può essere perfino più un riempitivo che un vero e proprio titolare. Qualora dovesse partire Cambiaso, invece, cambierebbe totalmente la musica: intanto la Juventus si troverebbe almeno 65 milioni di euro in più nelle proprie casse, ma soprattutto a Thiago Motta servirebbe un titolare. A quel punto Giuntoli sarebbe chiamato a prendere un difensore di caratura internazionale che possa sostituire nel migliore dei modi Andrea Cambiaso. Tutto dipende da Pep Guardiola.