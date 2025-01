DIRETTA Serie A, Lecce-Inter | Segui la cronaca LIVE

Dopo le gare del pomeriggio, penultimo appuntamento domenica per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A

In attesa di Lazio-Fiorentina, che chiuderà la domenica della ventiduesima giornata del campionato di Serie A, scendono in campo il Lecce e l’Inter per la penultima partita in programma.

I padroni di casa, guidati in panchina da Marco Giampaolo, arrivano a questo appuntamento dopo il pesante 4-1 patito sul campo di una diretta concorrente per la salvezza come il Cagliari di Davide Nicola nel turno precedente. È il terzo ko nelle ultime cinque partite e la zona retrocessione è distante solo un punto. Di contro, i nerazzurri dell’allenatore Simone Inzaghi sono reduci dalla vittoria di misura ottenuta nella settima giornata del nuovo format della Champions League sul campo dello Sparta Praga: decisiva la rete di capitan Lautaro Martinez. Mentre, nell’ultima partita giocata in campionato, hanno conquistato la vittoria, quarta negli ultimi cinque impegni, tra le mura amiche contro l’Empoli di Roberto D’Aversa. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Via del Mare’ di Lecce.

PROBABLI FORMAZIONI LECCE-INTER

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente. All. Giampaolo

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhytarian, Dimarco; Thuram, Martinez. All. S. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A:

ARBITRO: Livio Marinelli (Sezione Tivoli)

PROSSIMI IMPEGNI

Parma-Lecce, 31 gennaio ore 20.45

Milan-Inter, 2 febbraio ore 18