“Così è inguardabile”: disastro Dorgu, cambia tutto

Primo tempo da dimenticare per il Lecce contro l’Inter. Sotto di due i salentini hanno offerto una prova incolore. Male anche l’uomo mercato Dorgu

L’Inter ha messo sin da subito in chiaro il leitmotiv della serata contro il Lecce. Nerazzurri subito in vantaggio con Frattesi su splendido assist di Thuram prima del raddoppio nel finale con Lautaro Martinez.

Nel mezzo tante occasioni ed un paio di gol annullati che avrebbero potuto allargare il punteggio complessivo nella prima frazione. Male di fronte il Lecce, poco pericoloso e soprattutto parecchio disattento in difesa. Bocciati anche i primi 45 minuti della stella Dorgu, uomo mercato da tempo nel mirino del Manchester United a dispetto delle parole di Sticchi Damiani delle ultime ore.

Lecce-Inter, primo tempo da dimenticare per Dorgu: piovono critiche

Il primo tempo insufficiente di Dorgu non ha per nulla convinto gli scettici e sono volate critiche importanti.

L’esterno danese, complice anche qualche imprecisione di troppo, è finito nel mirino dei tifosi sui social:

Scusate ma #Dorgu 40 milioni?! Ma o vero fate??!! — Masaniello (@SindromeN) January 26, 2025

Antonio conte vuole dorgu Anche no comandante mandiamo allo united in una squadra di scappati di casa — Ciro (@Ciropre) January 26, 2025

Il Dorgu di questa sera è inguardabile. Mi ricorda il Kvara degli ultimi mesi. Quando i calciatori hanno la testa altrove sono una sciagura. Punto. — 🅽🅴🆁🅴🆂𝗖𝗮𝗿𝗲𝗰𝗮9️⃣ (@luigi_lb7) January 26, 2025

ma veramente dorgu lo vogliono pagare 40mln? — NON ABBIAMO UN PROGETTO (@ilfelixiano) January 26, 2025

#LecceInter

Il Presidente salentino chiede 30 MILIONI, ripeto 30 MILIONI, per un mediocrissimo Dorgu.

Un marcantonio e BASTA!

Tecnicamente rasenta lo ZERO assoluto, non si capisce se è carne o pesce.

Nessuna delle 2!

Napoli, teniamoci Olivera Spinazzola e se del caso Mazzocchi. pic.twitter.com/I7heNy8bkt — Lello Pinto (@Raffael09417931) January 26, 2025

Un #Dorgu così altro che contribuire alla salvezza… Ti affossa definitivamente… Lo potete regalare al Manchester se questo è il rendimento.#LecceInter — -ˏˋ𝕃𝕦𝕔𝕒 𝔻𝕚 𝕊𝕥𝕖𝕗𝕒𝕟𝕠ˊˎ- (@LucaMktg) January 26, 2025

Dopo un primo tempo incolore contro l’Inter sono stati parecchi i messaggi indirizzati a Dorgu, che secondo un nutrito gruppo di tifosi su X non varrebbe le cifre circolate in questo periodo. Ad ogni modo la stagione del classe 2004 resta positiva ed è condita anche da 3 gol messi a segno finora in Serie A.