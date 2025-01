Barella ko, dolore al ginocchio e paura Inter: ecco cosa è successo

Il centrocampista ha richiamato l’attenzione dello staff sanitario, grande allarme per i nerazzurri: tutto quanto è accaduto nel finale di gara

Grande preoccupazione per Nicolò Barella nei minuti finali di Lecce-Inter. Con il punteggio ormai acquisito per i nerazzurri, il centrocampista ha fatto vivere minuti di grande tensione al proprio allenatore Inzaghi e a tutti i compagni.

Il centrocampista inizialmente è stato tenuto in panchina da Inzaghi che ha preferito concedergli un turno di riposo considerati i due importanti appuntamenti che attendono la squadra campione d’Italia. In settimana la sfida finale del girone Champions contro il Monaco, quindi il derby con il Milan in cui vendicarsi della sconfitta contro i cugini rossoneri.

Un derby al quale si è temuto che Barella non potesse esserci. Entrato in campo nella ripresa per prendere il posto di Mkhitaryan, l’ex Cagliari è rimasto a terra dolorante dopo un duro scontro di gioco con Dorgu. Barella ha immediatamente richiamato l’attenzione dello staff medico dell’Inter che si è avvicinato per valutarne le condizioni. Un problema al ginocchio che ha spaventato tutti, con minuti di grande agitazione sulla panchina nerazzurra in attesa di capire quale era il problema accusato dal proprio calciatore.

Lecce-Inter, dolore al ginocchio per Barella: solo una botta

Fortunatamente però dopo l’utilizzo del classico spray, Barella è riuscito ad alzarsi ed a riprendere regolarmente il proprio posto in campo, restando sul terreno di gioco fino al termine del match, anche perché Inzaghi aveva terminato le sostituzioni.

A quanto pare soltanto una botta per lui: tanto dolore, ma nessun reale problema fisico. Lo si capirà meglio nelle prossime ore con i medici che potranno controllare nuovamente il ginocchio di Barella e la sua condizioni fisica. Tutto lascia pensare che non sia nulla di grave, ma la paura è stata tanta nei minuti in cui il calciatore è rimasto a bordocampo.