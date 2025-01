UFFICIALE, partita rinviata: danni allo stadio per il maltempo

Cambia il palinsesto del weekend di campionato, partita rinviata a causa del maltempo: la decisione è ufficiale

Entriamo in un fine settimana calcisticamente molto acceso, pronto a riscaldarsi nonostante le temperature invernali. Grande attenzione, ovviamente, sul sabato di campionato di Serie A e sul big match del ‘Maradona’ Napoli-Juventus, ma ci sono anche altre sfide di una certa importanza.

Prima del grande appuntamento di Fuorigrotta, l’Atalanta cercherà di tornare alla vittoria in casa del Como. Palinsesto domenicale poi con in campo altre big: cercano punti importanti per salire in classifica il Milan con il Parma e la Roma a Udine, nel tardo pomeriggio l’Inter andrà a caccia di un’altra vittoria a Lecce, mentre il posticipo serale vedrà lo scontro diretto per l’Europa tra Lazio e Fiorentina.

Curiosità e attesa per i match in crescendo, con un occhio, visto il periodo, alle condizioni atmosferiche in cui le partite si disputeranno. Arriva intanto l’ufficialità di una partita rinviata, proprio per gli effetti del maltempo, ma non in Serie A.

Sono state ore davvero complicate in Scozia, dove si è abbattuta la tempesta Eowyn. Da quelle parti, è stata accolta come ‘la tempesta del secolo’, con precipitazioni fortissime e venti che hanno superato le 100 miglia orarie. Inevitabile la decisione da parte delle autorità di vietare la circolazione pubblica e privata per le strade, con diversi allagamenti in varie aree del paese.

Una delle zone più colpite è stata Glasgow. La tempesta ha impattato duramente su diversi edifici della città, tra cui i due stadi, l’Ibrox e il Celtic Park. Nel secondo caso, in particolare, i danni alle strutture interne ed esterne dello stadio, constatati dopo un controllo accurato della situazione svolto in mattina, hanno portato alla decisione di rinviare il match di campionato tra Celtic e Dundee che era previsto per questo pomeriggio. Scelta compiuta per garantire la sicurezza di giocatori e tifosi, la sfida sarà disputata più avanti. La data fissata per il recupero è il 5 febbraio.