Kolo Muani implacabile e Vlahovic osserva: l’esultanza del nuovo acquisto Juve

L’attaccante francese si presenta in Serie A con il primo gol in maglia Juve al debutto, nel match contro il Napoli

La Juventus passa in vantaggio al Maradona al 42′ con l’uomo più atteso: Kolo Muani. Napoli in balia dei bianconeri nella prima parte di gara, con Meret che salva il risultato all’inizio con la parata al 6′ su Yildiz.

Kolo Muani parte titolare a pochi giorni dal tesseramento con la maglia della Juve. Il giocatore è stato subito lanciato dal primo minuto, mentre Vlahovic osserva dalla panchina, in attesa della Champions League la prossima settimana. L’ex PSG al primo tiro e con poco più di dieci tocchi in 45 minuti, realizza la prima rete in Serie A.

Nell’occasione del gol, il disimpegno di Lobotka non è corretto, poi Kolo Muani approfitta dell’errore di Anguissa in ritardo su Koopmeiners. Il tackle sul pallone del centrocampista camerunense diventa un assist per l’attaccante bianconero, lasciato colpevolmente solo in area. Kolo Muani va ad esultare sotto il settore ospite, occupato da centinaia di tifosi bianconeri.

Primo bagno di gioia per il centravanti nuovo della Juventus, che assapora la nuova esperienza nel campionato italiano come al meglio non poteva. Chiamato a sostituire Vlahovic per scelta tecnica, Kolo Muani si fa trovare in formissima. Un tiro, un gol.