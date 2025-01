Juventus sconfitta e ridimensionata: “Mandateli via”

Non sono poche le critiche che in questi minuti stanno arrivando in merito all’ultima prestazione fornita dai bianconeri al ‘Maradona’

Pesantissima la vittoria con la quale il Napoli si è imposta al cospetto di una Juventus che, dopo essere passata in vantaggio, si è letteralmente spenta, subissata dall’ondata azzurra. Passata in vantaggio grazie alla prima rete in maglia bianconera di Kolo Muani, la ‘Vecchia Signora’ ha prestato il fianco alla reazione furiosa dei padroni di casa, in grado prima di azzannare il match e poi di ribaltarlo completamente.

Al netto di un atteggiamento nella ripresa apparso rinunciatario e non da squadra matura, non sono affatto passate inosservate le prove incolori di alcuni calciatori di Thiago Motta dai quali ci si aspettava ben altro. E così, impossibile non menzionare la prova incolore di Teun Koopmeiners, poco nel vivo del gioco e sempre anticipato nei momenti topici dell’incontro. Il jolly olandese sembra essere il lontano parente di quello ammirato nel corso della scorsa stagione a Bergamo, non riuscendo quasi mai a trovare la profondità con giocate importanti.

Napoli-Juventus, da Cambiaso a Koopmeiners: piovono le critiche social

Un altro calciatore finito sotto la lente di ingrandimento dei tifosi della Juventus è stato Andrea Cambiaso, poco reattivo nella conduzione in transizione di palloni. Lucidità che è mancata allo stesso Locatelli soprattutto in occasione dell’azione da cui è scaturito il rigore poi trasformato da Lukaku. Ecco una rapida carrellata di commenti a riguardo:

Conte nel secondo tempo ha disintegrato Thiago Motta, che stasera dovrebbe spiegare tante scelte, tra le altre: Perché Koopmeiners sempre in campo?

Perché Mbangula in panchina?

Perché Savona primo cambio?

Perché Vlahovic solo negli ultimi dieci minuti? #NapoliJuventus — Lelio Donato (@Lelio85) January 25, 2025

cambiaso voleva il City ma con questo livello non ha nemmeno il livello di giocare in Serie B lacatelli non impara mai da questi errori. koopmeiners il più grande flop di metà stagione. Douglas Luiz con Thuram titolare fino a fine stagione — kg87 (@AkremGhorbali) January 25, 2025

GIOCATORI CHE NON POSSONO RESTARE ALLA JUVE Pinsoglio

Gatti

Danilo

Savona (da titolare)

Locatelli

Koopmeiners

Conceicao

Nico Gonzalez

Weah

Vlahovic

Milik https://t.co/vg4Pukt3WY — FlaTurchetti (@FlaTurchetti) January 25, 2025

60 milioni, SESSANTA, per uno che non tocca mai palla. Peggior acquisto degli ultimi 10 anni #Koopmeiners #NapoliJuve — Alessandro (@alexgt78) January 25, 2025

Koopmeiners e Nico Gonzalez due fantasmi. Grazie Giuntoli — 𝗔𝗹𝗲𝗸𝘀𝗶𝗮 || #DV9 (@a1ek5ia_) January 25, 2025

Il mercato di gennaio è ancora aperto, non bisogna perdere tempo e bisogna effettuare una nuova epurazione per raddrizzare la stagione. Via subito #Cambiaso e #Vlahovic e proviamo a prendere qualcuno disponibile sul mercato, poi al resto ci si pensa a Luglio.#Juventus #Napoli — JFC News (@novi_9898) January 25, 2025

mandate via Locatelli. — Ilaria✨🙆🏻‍♀️ (@ilaaria22) January 25, 2025

Critiche che si coniugano con alcune scelte di Thiago Motta giudicate poco felici da una parte sempre più cospicua della tifoseria bianconera. Non riuscire a trovare le contromisure per arginare la reazione del Napoli ha pesato come un macigno sulle valutazioni della prestazione complessiva della Juventus.