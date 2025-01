Il Napoli ribalta la Juve e Thiago Motta nel mirino: chieste le sue dimissioni

Il tecnico bianconero è il primo a finire sul banco degli imputati per come è arrivata la sconfitta contro la squadra di Antonio Conte

Juventus sconfitta in rimonta al ‘Maradona’ dal Napoli di Antonio Conte. La squadra di Thiago Motta aveva illuso passando in vantaggio allo scadere del primo tempo con Kolo Muani. Nella ripresa, però, è letteralmente sparita dal campo, venendo triturata dalla maggiore energia e da una voglia di vincere incredibile di Lukaku e compagni.

Napoli-Juve, Thiago Motta ‘esonerato’ dai tifosi

Si tratta della prima sconfitta in campionato per l’undici di Motta, il primo a finire sul banco degli imputati per come è arrivato il ko e per una classifica che è ben lontana dalle ambizioni di inizio stagione. Su X tanti tifosi bianconeri invocano l’esonero immediato o chiedono le dimissioni dell’italo-brasiliano, accusato ancora una volta di una errata gestione dei cambi. Critiche feroci pure per Cristiano Giuntoli.

Juve rimontare per l’ottava volta perché si impaurisce e non ha malizia. E Thiago Motta mette 2 ragazzini con 10 gare in A. Audace. #NapoliJuventus — SandroSca (@SandroSca) January 25, 2025

Gran lavoro di Thiago Motta su Locatelli — Psicoanalista Youngiano (@davide97rizzo) January 25, 2025

THIAGO MOTTA TI DEVI DIMETTERE — Emanuele Noce (@EmanueleNoce) January 25, 2025

Out Giuntoli Out Thiago Motta — 🇰🇼AHMED (@i0094115373) January 25, 2025

Ma cosa ci aspettiamo da Thiago Motta, inizio secondo tempo vergognoso, pensava di averla già vinta?#NapoliJuve — navarini giuseppe (@navarinig) January 25, 2025

Thiago Motta cambi scandalosi non è un allenatore da Juventus — Tanoatpi (@Tanoatpi1) January 25, 2025

Oggi Thiago Motta è indifendibile, si deve vergognare — Edoardo il CalebWilliamsiano (@Edmndr3) January 25, 2025

Thiago Motta cambi scandalosi va esonerato non un allenatore da Juventus — Tanoatpi (@Tanoatpi1) January 25, 2025

Thiago Motta a -16 da Conte e da… Allegri

La Juve fallisce così un nuovo sorpasso alla Lazio al quarto posto, coi biancocelesti che adesso potrebbero allungare a +5 in caso di vittoria contro la Fiorentina. Dopo 22 giornate, Motta è a -16 dal primo posto, come 16 sono i punti in meno con la Juve dell’anno scorso allenata da Allegri…

CLASSIFICA SERIE A: Napoli** punti 53; Inter* 47; Atalanta** 46; Lazio 39; Juventus** 37; Bologna* e Fiorentina* 33; Milan* 31; Roma 27; Udinese e Torino** 26; Genoa 23; Como** 22; Cagliari** 21; Empoli, Parma e Lecce 20; Verona 19; Venezia 15; Monza 13

*una partita in meno

**una partita in più