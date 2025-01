DIRETTA Serie A, Empoli-Bologna 0-0: partiti! – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Castellani’ tra gli azzurri di D’Aversa e i rossoblu di Italiano in tempo reale

Il Bologna fa visita all’Empoli in Toscana nel terzo e ultimo anticipo del sabato valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, terzo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che stanno vivendo un periodo di forma diametralmente opposto che sarà diretta dall’arbitro La Penna della sezione di Roma.

Reduci dal primo storico successo in Champions League contro il Borussia Dortmund che non ha evitato l’eliminazione dalla massima competizione europea per club, i rossoblu di Vincenzo Italiano vogliono provare a risalire la classifica per provare a rigiocarla la prossima stagione. Lo scopo è quello di portare a casa il bottino pieno per dare seguito alla vittoria contro il Monza e avvicinarsi al quinto posto. Gli azzurri di Roberto D’Aversa, che invece vengono dalla sconfitta contro l’Inter e che in casa hanno perso le ultime tre partite, hanno bisogno di tornare a vincere per non essere risucchiati nella lotta per non retrocedere. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e sarà visibile su pc, smartphone e tablet in streaming sulla app di Dazn. All’andata la sfida terminò in pareggio con il risultato di 1-1 per via delle reti siglate da Fabbian e da Gyasi, tutto nei primi tre minuti di gioco. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Carlo Castellani’ tra Empoli e Bologna live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Empoli-Bologna

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Fazzini; Colombo. All.: D’Aversa.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Moro; Odgaard, Ndoye, Dominguez; Dallinga. All.: Italiano.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli** punti 53; Inter* 47; Atalanta** 46; Lazio 39; Juventus** 37; Bologna* e Fiorentina* 33; Milan* 31; Roma 27; Udinese e Torino** 26; Genoa 23; Como** 22; Cagliari** 21; Empoli, Parma e Lecce 20; Verona 19; Venezia 15; Monza 13 *una partita in meno **una partita in più

ARBITRO: La Penna di Roma 1

PROSSIMI IMPEGNI: Sporting CP-Bologna mercoledì 29 gennaio ore 21; Juventus-Empoli domenica 2 febbraio ore 12.30.