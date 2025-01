Colpo di scena Vlahovic: Juventus beffata due volte

Futuro di Dusan Vlahovic in bilico e con lui quello di tutti i bianconeri: cambiano all’improvviso gli scenari sul mercato

Tre anni fa, la Juventus metteva a segno un grande colpo di mercato nella sessione invernale, assicurandosi Dusan Vlahovic e anticipando la concorrenza di diversi club importanti all’estero. Con l’arrivo del serbo in bianconero, si pensava che a Torino avrebbero trovato il bomber designato per diverse stagioni e ci si aspettava che riuscisse a tenere medie realizzative come quelle mostrate con la Fiorentina. Cosa che però non è accaduta.

I numeri del 9 juventino non sono da buttare via, in assoluto, nemmeno in questa stagione con un totale di 12 reti realizzate in tutte le competizioni. Ma la sua avventura torinese è stata caratterizzata da troppi alti e bassi e, per come stanno le cose, l’impressione è che possa concludersi presto. Troppa distanza tra la Juve e Vlahovic per il rinnovo, l’accordo appare ormai una chimera e dunque, verosimilmente, presto le strade si separeranno.

Nel frattempo, si respira già una atmosfera particolare attorno all’attaccante, che rischia di rifinire in panchina dopo la sconfitta con il Napoli con l’approdo di Kolo Muani alla Juve. L’addio a queste condizioni potrebbe essere la miglior soluzione per tutti. Per la Juventus, però, ci sono da questo punto di vista problemi in arrivo e una doppia beffa che non ci voleva.

L’Arsenal molla Vlahovic e va su Sesko: Giuntoli gelato

Nelle scorse settimane, la squadra più interessata a Vlahovic è sembrata l’Arsenal. Tuttavia, i ‘Gunners’ potrebbero decidere di cambiare obiettivo, stando a quanto viene riportato in Inghilterra.

Il nome in pole per l’attacco dei londinesi potrebbe diventare Sesko. Anche perché, secondo ‘Team Talk’, lo sloveno avrebbe già dato la sua preferenza alla squadra di Arteta, rispetto alle altre corteggiatrici inglesi, Chelsea e Manchester United in testa. Il problema per la Juventus sarebbe dunque non solo perdere un acquirente per Vlahovic e il relativo incasso, ma anche vedersi soffiare uno dei potenziali eredi del centravanti.