Colombo illude, Dominguez risponde: pari tra Empoli e Bologna

Da pochi istanti si è chiusa la sfida del ‘Castellani’ tra gli Azzurri e i felsinei: le emozioni della sfida

C’era molta attesa per capire quale sarebbe stato lo spartito della sfida tra due squadre come Empoli e Bologna che stanno facendo della volontà di proporre gioco una delle chiavi delle rispettive stagioni. Al termine di un match viaggiato sul filo sottile dell’equilibrio, i toscani e i rossoblu si dividono la posta e conquistano un punto importante ricco di contenuti.

Dopo un avvio di gara ad alti ritmi, la fase di studio si interrompe al minuto 24: Fazzini è bravo a condurre il pallone nella zona calda, per poi servire Pezzella il cui cross pesca in area Colombo che non sbaglia e porta in vantaggio i suoi. A quel punto i padroni di casa sentono di poter mettere le mani sulla partita e vanno vicini al raddoppio con Gyasi. Il Bologna fa fatica a reagire, presta il campo alle incursioni dei padroni di casa, ma alla prima vera occasione concretizza: ci pensa Dominguez a farsi trovare al posto giusto nel momento giusto, girando in rete un cross al bacio servitogli da Lykogiannis.

Fisiologicamente nella ripresa i ritmi della gara si incontro: prima Ndoye e poi Gyasi provano a rendersi pericolosi, ma errori tecnici e mancanza di cattiveria nei momenti topici dell’incontro non creano le premesse per nuovi colpi di scena. Negli ultimi minuti del match sono gli ospiti a chiudere l’Empoli nella propria metà campo, non riuscendo però a creare occasioni pericolose: troppo debole la girata di Castro nel finale. Punto prezioso per le due squadre, che muovono la classifica: terzo pareggio nelle ultime quattro gare per la compagine di Italiano, ritorna a fare punti l’Empoli dopo due partite a secco.

I prossimi impegni delle due squadre

Juventus-Empoli 2 Febbraio alle 12.30

Empoli-Milan 9 Febbraio alle 15.00

Sporting CP-Bologna 29 gennaio alle 21

Bologna-Como 1 febbraio alle 20.45

CLASSIFICA SERIE A: Napoli** punti 53; Inter* 47; Atalanta** 46; Lazio 39; Juventus** 37; Bologna 34; Fiorentina* 33; Milan* 31; Roma 27; Udinese e Torino** 26; Genoa 23; Como** 22; Empoli**, Cagliari** 21; Parma e Lecce 20; Verona 19; Venezia 15; Monza 13

*una partita in meno **una partita in più