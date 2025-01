Chiamata alla Juve: si sblocca l’affare Rashford

Le ultime di calciomercato hanno come protagonista l’attaccante inglese ai margini del Manchester United. Tutti i dettagli

Dove giocherà Rashford? Non al Milan, dove sarebbe andato, visto che i rossoneri hanno chiuso gli spazi extraUE con l’ingaggio di Walker dal Manchester United. Ci sta provando il Borussia Dortmund, ma la destinazione in cima alle preferenze dell’inglese non può che essere il Barcellona.

Il problema dei blaugrana resta il solito, di natura economica. Senza una se non due uscite, impossibile tesserare l’attaccante come poi iscriverlo alla lista della Liga. È necessario il giusto equilibrio tra entrate e uscite per non rischiare, come accaduto con Olmo e Pau Victor, altrimenti non se ne fa nulla. In tal senso dalla Spagna arrivano novità importanti.

Per ‘Mundo Deportivo’ chi potrebbe liberare spazio per Rashford è Andreas Christensen, difensore danese ex Chelsea non centrale nei piani di Hans Flick. Tanto che ha l’intenzione di salutare la Catalogna in questa finestra di gennaio, nei pochi giorni che rimangono da qui alla fine. In scadenza nel 2026, Christensen sarebbe stato proposto a diversi club europei.

Si è parlato pure della Juve, che vuole prendere un altro centrale dopo Veiga. Nelle ultime ore Todibo ha perso quota, mentre è sempre attualissima la candidatura di Kelly.

Christensen può sbloccare Rashford-Barcellona

Da capire dove possa trasferirsi Christensen in questo finestra di riparazione. Per lui potrebbe esserci qualche opportunità in Premier League, dove ha fatto bene con la maglia dei ‘Blues’. La Serie A, con riferimento alla Juve, è invece al momento una ipotesi alquanto peregrina.

Il Barça potrebbe cedere il ventottenne anche la formula del prestito secco fino a giugno, in modo comunque di liberare spazio salariale per Rashford, anche se non è detto che possa poi bastare. Questo perché il classe ’97 costerebbe 4-5 milioni solo per l’ingaggio, con lo United che già da settimane ha dato l’ok alla formula del prestito.

Ovviamente preferirebbe venderlo a titolo definitivo, ma non c’è la fila. Forse l’Arsenal, che già si è mossa, potrebbe presentare una proposta che vada oltre il prestito, considerata l’uscita di scena di Gabriel Jesus causa infortunio.