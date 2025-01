Tegola prima di Napoli-Juventus, UFFICIALE: ko in allenamento

Brutte notizie per il calciatore in vista del big match di domani sera: infortunio e niente partita

Salterà Napoli-Juventus. La vigilia del big match della 22esima giornata di Serie A è stata caratterizzata dalla notizia dell’infortunio che toglie dai giochi un sicuro titolare.

Non ci sarà Mathias Olivera tra i ventidue che scenderanno in campo domani pomeriggio al Maradona: per lui un problema muscolare che lo ha messo fuori causa. L’uruguaiano, da poco rientrato da un altro infortunio, si è fatto male durante l’allenamento di ieri. Un risentimento muscolare che ha spinto lo staff sanitario azzurro ha fare quest’oggi degli accertamenti. L’esito degli esami non è stato però quello sperato: lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra.

Una diagnosi che significa assenza certa contro la Juventus, con tempi di recupero tutti ancora da quantificare. Si va dai 10 giorni a qualche mese di stop, in base al tipo di lesione: in caso di lesione di primo grado Olivera potrebbe saltare anche la sfida contro la Roma, tornando contro l’Udinese. Se, invece, il problema fosse di secondo grado, l’assenza potrebbe prolungarsi ancora più a lungo, con un rientro non prima di metà febbraio.

Napoli-Juventus, il sostituto di Olivera

Pochi dubbi su chi prenderà il posto di Olivera nell’undici titolare di Conte. Il tecnico del Napoli rilancerà Spinazzola dal primo tempo, con l’esterno ex Roma che ha già sostituito l’uruguaiano durante il recente stop per il problema al polpaccio accusato contro la Fiorentina.

Spinazzola ha dato segnali importanti nelle ultime uscite del Napoli, mostrando di essere in grande ripresa dopo un avvio di stagione complicato. Certo, si riducono ulteriormente le alternative per Conte che ha ora la rosa decimata soprattutto sugli esterni: Spinazzola era, infatti, anche l’alternativa a Neres dopo la partenza di Kvaratskhelia e quindi si fa sempre più necessario intervenire il prima possibile in quel ruolo per evitare poi di ritrovarsi in difficoltà in una fase decisiva della stagione.