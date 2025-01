Inter, spettro Premier e non solo: assalto da almeno 45 milioni

I nerazzurri valuteranno eventuali proposte per i propri big la prossima estate: dall’Inghilterra l’insidia principale per l’uomo più in forma del momento

L’Inter per ora in questo mercato è rimasta a guardare, non si è mossa né in entrata né in uscita. Qualche problemino l’ha avuto in difesa, ma Simone Inzaghi ha rassicurato sul rientro di Francesco Acerbi, che una volta tornato ricomporrà tutto il pacchetto arretrato al completo con Pavard già a disposizione da diversi giorni. E allora spazio a qualche investimento sul futuro, con l’arrivo del giovanissimo Tomas Perez dall’Argentina che sembrava cosa fatta. Ma ora la questione è in stand-by.

Tante voci anche su Gigio Donnarumma per la prossima estate, ma lo stesso portiere per ora ha allontanato l’addio al PSG dicendo di desiderare il rinnovo. Di nuovi ingressi verosimilmente non ce ne saranno a meno di cessioni, vedi Frattesi in primis o una punta tra Arnautovic e Correa o ancora un esterno. Anche se, come vi abbiamo raccontato, Marotta e Ausilio si stanno muovendo per capire e captare eventuali occasionissime per la difesa. E nel frattempo incassano gli interessi o comunque gli apprezzamenti per i propri calciatori più importanti. Uno di questi senza dubbio è Denzel Dumfries, che sta vivendo un momento di forma pazzesco: nel 2025 ha segnato già addirittura 4 gol, la doppietta in Supercoppa e le due reti consecutive tra Bologna ed Empoli. Dopo il rinnovo firmato fino al 2028, l’olandese è tornato in cattedra e ovviamente in tanti sono tornati a osservarlo da vicino.

Inter, Dumfries on fire: il Liverpool ci pensa ma non è l’unico

Diversi mesi fa Dumfries era uno dei pezzi pregiati dell’Inter, con un contratto verso la scadenza che lasciava sempre più aperta la porta a un addio. Il Manchester United era alla finestra, si era fatto avanti pure il Chelsea ma i nerazzurri chiedevano comunque una cifra importante. L’ex PSV ha poi avuto qualche problemino e non è stato più sicuro neanche del posto da titolare, ma ultimamente è tornato in auge.

Le sue prestazioni gli sono valse le attenzioni, di nuovo, di top club esteri. A partire da quelli che lo seguono ormai da anni col Manchester United in primis e lo stesso Chelsea. Occhio anche al Liverpool che avrà bisogno di un sostituto di Alexander-Arnold destinato al Real Madrid. I Reds sono notoriamente squadra dalla spiccata propulsione offensiva e in panchina c’è un allenatore olandese come Arne Slot che lo conosce. Una candidatura che non va sottovalutata, così come quella del Real Madrid (in Spagna se n’è già parlato) nel caso in cui dovesse saltare l’arrivo a zero dell’inglese. L’Inter a gennaio non valuta ovviamente richieste, in estate dipenderà dalle cifre. Di certo i nerazzurri non si siederanno per meno di 40-45 milioni di euro.