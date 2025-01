DIRETTA Serie A, Torino-Cagliari | Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra i granata di Vanoli e i rossoblu di Nicola in tempo reale

Il Torino ospita il Cagliari nell’anticipo del venerdì che apre la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, terzo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni separate in classifica da appena due punti in favore dei piemontesi che sarà diretta dall’arbitro Bonacina della sezione di Bergamo.

I granata di Paolo Vanoli – privi dello squalificato Dembele – hanno aperto una striscia di quattro pareggi di fila iniziata contro l’Udinese e proseguita con Parma, Juventus e Fiorentina. E’ tempo di tornare alla vittoria che, davanti al proprio pubblico, manca addirittura da tre mesi: era la nona giornata contro il Como. I rossoblu di Davide Nicola, che invece hanno conquistato 7 punti nelle ultime tre uscite con cui si sono tirati fuori dalla zona retrocessione, vogliono dare seguito al largo successo dello scorso week end contro il Lecce. La partita sarà visibile in tv, così come in streaming su tablet, pc e smartphone in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn. All’andata i sardi si sono imposti con il risultato di 3-2 grazie ai gol di Viola e Palomino oltre all’autorete di Coco, mentre per gli ospiti andarono a segno Sanabria e Linetty. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico Grande Torino’ tra Torino e Cagliari live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Torino-Cagliari

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Coco, Maripan, Sosa; Tameze, Ricci; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. All. Vanoli

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Marin; Zortea, Gaetano, Felici; Piccoli. All. Nicola

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 50; Inter* 47; Atalanta 43; Lazio 39; Juventus 37; Bologna* e Fiorentina* 33; Milan* 31; Roma 27; Udinese 26; Genoa e Torino 23; Como 22; Cagliari 21; Empoli, Parma e Lecce 20; Verona 19; Venezia 15; Monza 13.

*una partita in meno

ARBITRO:

PROSSIMI IMPEGNI: Atalanta-Torino sabato 1 febbraio ore 18; Cagliari-Lazio lunedì 3 febbraio ore 20.45.