Contatti decisivi, Osimhen prenotato: ‘paga’ la Juventus

L’attaccante nigeriano di proprietà del Napoli – attualmente in prestito al Galatasaray – continua ad essere al centro di importanti voci di mercato

Dopo aver definito l’operazione Kvaratskhelia con il Psg, il Napoli è alla ricerca del profilo giusto da consegnare ad Antonio Conte. Benché i contatti per Adeyemi con il Borussia Dortmund procedano spediti, gli Azzurri non hanno affatto mollato la pista che porta a Garnacho. In un mosaico ancora tutto da comporre, però, un ruolo importante nel medio periodo sarà rappresentato dall’epilogo della telenovela Osimhen.

L’attaccante nigeriano – protagonista indiscusso con la maglia del Galatasaray – è finito al centro di un importante intreccio di mercato. In tempi e in modi diversi, infatti, alcuni club di Premier League hanno provato ad affacciarsi dalle parti del Napoli per capire i margini di manovra di una trattativa che, almeno a gennaio, non è mai seriamente decollata. Nel corso dei prossimi mesi, però, molte cose potrebbero cambiare. E chissà che i dialoghi avuti con il il club campano per definire la trattativa Kvaratskhelia non possano aver proiettato il Psg in una posizione di assoluto vantaggio rispetto alla concorrenza. A riferirlo è Team Talk, che oltre a confermare l’interessamento del club francese per Osimhen, rincara la dose e svela ulteriori dettagli degni di nota.

Osimhen al Psg, intreccio Juventus-Kolo Muani: le ultime

Stando alla medesima fonte, infatti, nell’ambito degli ultimi colloqui con il Napoli, il Psg avrebbe rimesso il profilo di Osimhen in cima alla lista dei desideri, ribadendo l’interessamento per l’attaccante nigeriano. Alla ricerca di un nuovo ariete d’area di rigore al quale consegnare le chiavi del proprio reparto offensivo, i parigini stanno valutando con estrema attenzione il da farsi.

Il valore della clausola rescissoria di Osimhen – non è un mistero – si attesta sui 75 milioni di euro ed è valida soltanto per l’estero. Ragion per cui, qualora un club italiano mettesse nel mirino l’attaccante ancora di proprietà del Napoli, dovrebbe imbastire una trattativa con gli Azzurri. Ecco perché l’opzione Osimhen-Juve, ventilata in caso di cessione di Vlahovic, sembra comunque poco praticabile. Tuttavia, i bianconeri potrebbero comunque ricoprire un ruolo tutt’altro che banale nella trattativa per l’attuale centravanti del Galatasaray. Sebbene l’operazione Kolo Muani sia stata suggellata dalla Juventus senza inserire né un diritto né un obbligo di riscatto, infatti, non è escluso che i bianconeri ne perfezionino l’acquisto a titolo definitivo nel corso della prossima estate.

Qualora l’attaccante francese – voluto con una certa insistenza da Thiago Motta – dovesse convincere tutti, allora Giuntoli potrebbe avere gli argomenti giusti per imbastire un’altra trattativa con il Psg. Il club francese, a quel punto, non avrebbe alcun tipo di problema nel dirottare i soldi della cessione per Kolo Muani proprio per Osimhen, completando un intreccio tutt’altro che utopistico.