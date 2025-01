Adams da impazzire, doppietta al Cagliari: il Torino torna alla vittoria

I granata tornano alla vittoria in casa dopo più di tre mesi di distanza dall’ultima volta: lo scozzese decisivo contro i rossoblù

Torna a gioire ed esultare il Torino di Paolo Vanoli. I granata superano il Cagliari nell’anticipo della 22esima giornata e conquistano la prima vittoria del 2025.

Un successo che mancava dalla vittoria ottenuta in casa dell’Empoli dello scorso 13 dicembre, anche quella marcata Che Adams. Lo scozzese è decisivo nel successo interno contro i rossoblù per una vittoria in casa che mancava addirittura dal 25 ottobre. Nel 2-0 contro i sardi guidati dall’ex Nicola, lo scozzese firma un gol per tempo e colleziona la sua prima doppietta in Serie A.

Una vittoria meritatissima per i padroni di casa, sempre padroni del campo. Adams firma il vantaggio dopo solo sei minuti con un gran destro che si infila sotto la traversa. Nella prima frazione i granata vanno più volte vicini al raddoppio, ma Caprile è grande protagonista nel dire no prima a Karamoh e poi a Pedersen.

Torino-Cagliari 2-0: tabellino e classifica

Nella ripresa c’è ancora una sola squadra in campo. Lazaro trova il gol, ma la rete è annullata per fuorigioco. Poco dopo Caprile è super sul colpo di testa di Tameze.

Adams va vicino alla doppietta, ma il suo sinistro si infrange sul palo esterno. Pochi istanti dopo però lo scozzese firma il raddoppio. Karamoh calcia verso la porta, ma trova la traversa. Il pallone finisce sui piedi del numero 18 che, complice anche una deviazione di Zappa, supera Caprile. Una vittoria più che meritata per i padroni di casa, che fanno un importante balzo in avanti in classifica. Passo indietro per il Cagliari, che non riesce a replicare le ultime soddisfacenti prestazioni e ad allontanarsi dalle dirette rivali in lotta per la salvezza.

Torino-Cagliari 2-0

Marcatori: Adams 6′ e 62′

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 50; Inter* 47; Atalanta 43; Lazio 39; Juventus 37; Bologna* e Fiorentina* 33; Milan* 31; Roma 27; Udinese e Torino** 26; Genoa 23; Como 22; Cagliari** 21; Empoli, Parma e Lecce 20; Verona 19; Venezia 15; Monza 13.

*una partita in meno

**una partita in più