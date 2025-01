Tonali più Sesko e altri tre: Giuntoli ribalta la Juventus

La formazione bianconera potrebbe essere totalmente rivoluzionata tra gennaio e giugno: cinque acquisti, c’è anche l’ex Milan

La Juventus è anche questa volta protagonista del mercato. Dopo aver caratterizzato al sessione estiva, Giuntoli si sta ripentendo in quella invernale, provando a coprire le falle create dagli infortuni e rimediare agli errori estivi.

Sono già arrivati Alberto Costa e Kolo Muani, in arrivo c’è il difensore del Chelsea Renato Veiga, ma potrebbe anche non essere finita qua. C’è un altro difensore da acquistare per completare la rosa della retroguardia considerate le assenze di Bremer e Cabal, e poi da considerare quel che accadrà sul fronte uscite.

Intanto però Giuntoli lavora già al prossimo anno per una rosa più forte ed in linea con le richieste di Thiago Motta, sempre che i risultati stagionali non facciano partire riflessioni sul futuro dell’allenatore. Ad ogni modo la squadra titolare del 2025/2026 potrebbe presentare diverse novità rispetto a quella attuale, partendo dal probabile addio di Vlahovic. Se n’è parlato nel corso della puntata odierna di ‘Ti amo calciomercato’, andata in onda sul nostro canale Youtube. Una puntata nella quale si è delineata la possibile formazione titolare per la prossima stagione.

Da Tonali a Sesko, nasce la nuova Juventus

Una formazione che prevederebbe cinque nuovi acquisti rispetto ad oggi. Uno potrebbe arrivare subito e si tratta di Chilwell del Chelsea: in scadenza nel 2027, potrebbe approdare in bianconero con la formula del prestito con diritto/obbligo di riscatto.

La Juve ha provato a prendere subito anche Hancko, ma ora sembra improbabile considerato che il Feyenoord ha passato il turno in Champions. Per lo slovacco, capace di giocare anche da terzino sinistro, se ne riparlerà in estate quando il club olandese potrebbe dare il via libera più facilmente alla sua cessione.

A centrocampo il sogno è riportare in Italia Sandro Tonali: possibile uno scambio con Douglas Luiz con il Manchester City. Poi per l’attacco il nome favorito resta quello di Zirkzee, ma si fa strada anche il nome di Sesko con Vlahovic all’Arsenal. Così la formazione ‘titolare’ potrebbe essere la seguente: Di Gregorio; Savona, Bremer, Hancko, Chilwell; Tonali, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Sesko