L’Az Alkmaar sorprende la Roma: Parrott non perdona

Da pochi istanti si è chiusa la sfida dell’AFAS Stadion tra gli olandesi e i giallorossi: tutte le emozioni della sfida

Grazie alla rete messa a segno da Parrott al minuto 80, l‘Az batte la Roma e conquista tre punti importanti per il proprio cammino in Europa League. Passo indietro per i giallorossi, poco incisivi nei momenti topici dell’incontro e puniti nel finale da una disattenzione difensiva.

Il match ha faticato a decollare. Il primo tempo è caratterizzato da una lunga fase di impasse, che vede l’Az e la Roma particolarmente attente a non scomporsi, lasciando pochi spazi all’avversario. Sorprende fino ad un certo punto, dunque, che le occasioni più importanti della sfida nascano su errori individuali: da un disimpegno errato di Angelino, ad esempio, al 25′ vien fuori la prima palla gol, sulla quale è attento Koné. La Roma fa fatica a rendersi pericolosa con continuità nella metà campo avversario e si affida soprattutto ad azioni individuali.

Dovbyk ci prova, ma la sua conclusione viene facilmente disinnescata. Ad una manciata di minuti dal duplice fischio, però, gli uomini di Ranieri rischiano grosso: Ndicka respinge in modo approssimativo, Meerdink da buona posizione non graffia. Nella ripresa Dybala ci ha provato in un paio di circostanze: quando tutto lasciava presagire che il pareggio potesse essere il risultato conclusivo, però, ci ha pensato Parrott a depositare in rete il gol dell’1-0. A nulla è valsa la reazione d’orgoglio dei capitolini, che non riescono a trovare continuità di rendimento in Europa League, gettando alle ortiche la possibilità di mettere le mani su un punto importante.

Tabellino: Az-Roma 1-0, 80′ Parrott (A)

