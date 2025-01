Juventus, la mossa di Giuntoli non convince: “Un disastro”

La ‘Vecchia Signora’ è molto attiva sia sul fronte entrate che su quello uscite: le critiche, però, non sono passate inosservate

Nelle ultime ore la Juventus ha dato una sterzata importante al proprio mercato, ufficializzando l’operazione Kolo Muani ed imprimendo l’accelerata decisiva per mettere le mani su Renato Veiga. Una duplice operazione che, però, non chiude il mercato in entrata della ‘Vecchia Signora’, ancora alle prese con la ricerca di un altro difensore con cui puntellare un reparto orfano fino al termine della stagione di Bremer e Cabal.

Pur non chiudendo la porta alla pista Kelly, per il quale negli ultimi giorni erano stati portati avanti contatti concreti con il Newcastle, Cristiano Giuntoli ha riaperto il canale per una vecchio pallino di ‘Madama’. Ci stiamo riferendo a Todibo, ad un passo dal vestire la maglia bianconera nel corso della scorsa sessione estiva di calciomercato. A prescindere dall’esito di una trattativa ancora in fase embrionale, però, non sono pochi i tifosi della Juventus che stanno esternando un certo scetticismo nei confronti delle mosse del club sul mercato. In particolare, a lasciare con l’amaro in bocca è soprattutto la volontà di non affondare il colpo per trattative a titolo definitivo, ma di privilegiare trattative con la formula del prestito.

Calciomercato Juventus, nuove critiche a Giuntoli

Quella progettualità fatta emergere negli ultimi mesi avviando una ricostruzione importante, dunque, sembra essere stata parzialmente soverchiata dalle esigenze tecniche e da incombenze economiche. Almeno questo è il punto di vista di una frangia importante della tifoseria della Juve, che sui social stanno commentando con una discreta dose di negatività le mosse di Giuntoli. Ecco una rapida carrellata:

abbiamo venduto Hujsen (fenomeno generazionale) per 10.000.000 per poi andare a spendere 5.000.000€ per il prestito di 6 mesi di Renato Veiga.

giuntoli sta facendo danni su danni — EL PATRON 🇦🇱 (@elpatron0_) January 23, 2025

Devo ancora capire cosa ha portato #Giuntoli a chiudere un prestito secco (senza riscatto) 5 milioni cash al Chelsea e a quanto dicono anche una parte di commissioni agli agenti x Renato #Veiga

Se il giocatore si rivela un ottimo innesto a giugno il prezzo lo farà il Chelsea — Coast to Coast (@CoastC36812) January 23, 2025

Quindi abbiamo preso:

Alberto Costa 21 anni

Renato Veiga 21 anni

A #Giuntoli sta cosa che eravamo secondi dietro il Parma per la rosa più giovane proprio non gli andava giù.#Juventus #RenatoVeiga — яαเ๓๏ภđ๏ รεςςเ ③⑧🦓 (@RaimondoSecci) January 23, 2025

Prestito secco da 5 milioni. Poi a giugno via e il mondiale per club lo giochi te romeo. Lo stesso per Kolo. Ma che acquisto sono?

Giuntoli out — Edoantbel (@EdoardoBellucc7) January 23, 2025

Out Giuntoli Out Thiago Motta 🤬 — 🇰🇼AHMED (@i0094115373) January 23, 2025

Management will pay 50m for Araujo on one leg this winter, but nor 35-40 for Hancko? Giuntoli out. — ShempHoward (@ShempHoward14) January 22, 2025

Giuntoli non si smentisce mai!!! Un dilettante da cacciare — Massimo Alberti (@Massimoalbe58) January 23, 2025

Come spesso accade in questo genere di circostanze, sarà il campo ad emettere l’ultimo verdetto. A Thiago Motta, inoltre, il compito di compattare una squadra che anche nell’ultima sfida di Champions League ha dimostrato evidenti limiti strutturali.