Inzaghi chiama, l’Inter non risponde: le soluzioni all’emergenza Acerbi

Slitta il rientro di Acerbi, fermo ormai da oltre due mesi: tutte le ipotesi per la retroguardia di Simone Inzaghi

L’Inter soffre nel finale ma alla fine porta a casa tre punti fondamentale per il cammino in Champions League. Una magia di Lautaro Martinez schianta lo Sparta Praga e blinda il discorso ottavi per i nerazzurri.

Per l’accesso diretto tra le prime otto di Champions basterà infatti pareggiare nell’ultima giornata con il Monaco, con i campioni d’Italia che grazie a una serie di risultati potrebbero qualificarsi anche perdendo nella sfida di San Siro contro la formazione del Principato. L’Inter eviterebbe così due partite in più a febbraio, dando un po’ di respiro a una squadra spremuta nelle ultime settimane e impegnata anche nella trasferta in Arabia Saudita per la Supercoppa. I campioni d’Italia sono in corsa su tre fronti e quest’anno puntano ad arrivare in fondo anche in Europa, oltre a lottare in campionato per bissare il trionfo della scorsa stagione.

Calciomercato Inter, idea Zalewski con la partenza di Buchanan

In Serie A l’antagonista per il titolo è il Napoli, con l’undici dell’ex Conte che concentrerà tutte le energie sulla corsa scudetto considerando l’esclusione dalle coppe.

Un vantaggio non da poco, con l’Inter che inoltre deve far fronte alla defezione di Acerbi in difesa. Un’assenza non di poco conto, con l’alfiere della retroguardia nerazzurra assente ormai da oltre due mesi e che salterà certamente anche le prossime due gare contro Lecce e Monaco. L’esperto difensore ex Lazio non è ancora in condizione per tornare in campo e la situazione sul suo conto non fa dormire sonno tranquilli a Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino accoglierebbe ben volentieri un nuovo tassello, ma la società ha rimandato a giugno gli interventi nel reparto arretrato.

Così Inzaghi dovrà vare di necessità virtù e adattare Bastoni o Bisseck eventualmente al centro della difesa per far rifiatare de Vrij. L’unico innesto nello scacchiere nerazzurro potrebbe arrivare così sulla fascia sinistra, se partisse in prestito Buchanan. Il Ds Ausilio ha confermato la possibile cessione del canadese, con l’Inter vigile su Zalewski della Roma: operazione che sarebbe eventualmente slegata dall’affare Frattesi.