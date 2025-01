Thiago Motta e un nuovo acquisto nella bufera: “Sembra Arthur. Colpa grave su Koopmeiners”

Fa discutere la prestazione negativa della Juventus in Champions League dopo il pareggio a reti bianche contro il Bruges

Prestazione scialba per la Juventus sul campo del Bruges in Champions League e bicchiere mezzo vuoto per la squadra bianconera.

La ‘Vecchia Signora’ centra l’accesso ai playoff, anche se ormai è praticamente sfumata la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Ancora un pareggio per la Juve dopo il convincente successo in campionato contro il Milan, con l’undici di Thiago Motta che ha creato poco o nulla davanti per meritare i tre punti. L’allenatore italo-brasiliano e alcuni singoli finiscono sotto la ghigliottina della critica all’indomani della trasferta in Belgio: “La pochezza tecnica di questa partita mi ha colpito in negativo – spiega Roberto Pruzzo a ‘Radio Radio’ – L’allenatore è responsabile in parte perché poi in campo vanno i giocatori. Guardate ad esempio Douglas Luiz: sembra un hombre orizzontale, somiglia né più né meno ad Arthur, ha un passo lento. Anche Koopmeiners deve alzare il livello e sta vivendo un momento complicato con la maglia della Juventus”.

Juventus, Thiago Motta sotto accusa dopo la Champions: “Gioco noioso, non cambierà mai”

Sul momento negativo di Koopmeiners si è espresso anche Mario Mattioli: “Non è messo nelle migliori condizioni, non gioca nel suo ruolo. Alla Juve gioca dietro la punta, mentre nell’Atalanta giocava nei tre di centrocampo. È un grosso danno quello che l’allenatore sta facendo alla Juventus, non utilizzando i giocatori migliori nel loro ruolo. Lui non conosce ancora i calciatori e questa inizia a essere una colpa grave”, sottolinea il giornalista.

Infine, anche Fernando Orsi punta il dito contro Thiago Motta: “La Juventus è una squadra noiosa, ha uno sviluppo piatto. Ho cambiato canale a un certo punto messo il Bologna. – chiosa l’ex portiere sempre intervenendo a ‘Radio Radio’ – Il Bruges è una squadra modesta e forse meritava anche di vincere. Questo però è il modo ormai di giocare della Juventus e lo ha rispecchiato anche ieri. Thiago Motta non cambierà mai perché è questo il suo modo di giocare. La manovra è prevedibile e il suo allenatore noioso“.