Gabriel Strefezza è il leader del Como e Fabregas non rinuncia mai a lui: tutti i numeri super della prima metà di stagione del centrocampista offensivo

Ruba meno l’occhio di Nico Paz, ma è tanto importante quanto il super talentino classe 2004. Dall’Argentina al Brasile, si resta in Sud America per parlare di Gabriel Strefezza. Il classe ’97 sta vivendo una stagione super nel Como, con numeri che spesso vengono sottovalutati da chi non li ha davvero sotto mano. Il centrocampista offensivo nato a San Paolo e con passaporto italiano, ha ricordato a tutti perché merita di giocare in Serie A.

Dopo una prima stagione super al Lecce, lo scorso anno ha vissuto un momento difficile. Proprio prima del trasferimento a gennaio in Serie B, al Como. Con Longo ha subito fatto capire che il campionato cadetto gli andava strettissimo e ha riconquistato con merito un posto tra i grandi, confermando con Fabregas il suo assoluto valore anche in questi primi 6 mesi di campionato.

Strefezza, il leader del Como di Fabregas: numeri da urlo

I meno attenti, si fermeranno a un dato: 3 gol e 3 assist. Numeri già di per sé ottimi, ma fin troppo riduttivi per descrivere la stagione di Strefezza. In primo luogo, la pesantezza dei suoi bonus: le tre reti in questo campionato sono arrivate contro Atalanta, Napoli e Udinese. Sfide per nulla semplici, dove il Como ha portato a casa 6 punti su 9 disponibili.

I tre assist sono stati siglati contro Bologna, Lazio e sempre contro l’Udinese. Mai partite banali, che la squadra di Fabregas è riuscita a non perdere (2 pareggi e 1 successo) anche grazie allo splendido lavoro del brasiliano. Chiaramente non è tutto: i dati più generali, tutti con fonte Opta, sono ancora più interessanti.

Strefezza, infatti, è il calciatore del Como partito più volte da titolare in Serie A, ben 20 volte su 21. Un’iniezione di fiducia da parte di Fabregas, che nonostante l’ampia scelta a disposizione (oltre al super Nico Paz, ora è arrivato anche Diao e con lui ci sono Caqueret, Fadera e Da Cunha), ha sempre puntato sul 27enne.

Il brasiliano è anche il giocatore del Como che subisce più falli (46) e quello che ha completato più passaggi nella metà campo avversaria in tutta la Serie A (433). Numeri che, associati al primato dei cross tra i giocatori della sua squadra (68), ne testimoniano la capacità di tentare sempre la giocata vincente e di provare a creare superiorità numerica fondamentale per il gioco del suo allenatore.

Con la società impegnatissima sul mercato, non è il momento di parlare di rinnovo di contratto: ma nei prossimi mesi inizierà il confronto. Stefezza, infatti, è legato al Como fino al 2027, ma la volontà sarà quella di proseguire insieme in Serie A per costruire una squadra di alto livello e non solo adatta a salvarsi.