“La Juve gioca in 10”: poi l’annuncio sul colpo in difesa | CM.IT

C’è tanta delusione in casa Juventus dopo il recente pareggio contro il Brugge. A Ti Amo Calciomercato è intervenuto il collega Mirko Di Natale per parlare delle vicende bianconere

La Juventus si ferma ancora sul pari. 0-0 deludente in casa del Brugge in Champions League che se da un lato basta per l’aritmetica qualificazione al playoff, dall’altra lascia i tifosi bianconeri con l’amaro in bocca per un’altra prova sottotono.

Sotto accusa nuovamente Thiago Motta che deve registrare un’involuzione rispetto alla partita vinta contro il Milan nell’ultimo weekend. Dell’argomento si è parlato oggi a Ti Amo Calciomercato con il collega Mirko Di Natale: “Salvo solo il risultato che consente alla Juve di poter giocare il playoff però complessivamente sono stati fatti molti passi indietro. Non riescono a dare la continuità che serve. Ho visto tanti calciatori sottotono tra cui Koopmeiners, inoltre non avrei tolto Mbangula e avrei messo prima Thuram e Vlahovic”.

Il collega si è quindi espresso su Motta e sui singoli: “Spesso dissento dalla lettura della partita di Motta. Ci sono scelte che non capisco. Ad ogni modo i #Mottaout non li capisco. Ci sono responsabilità da parte di tutti. Ci sono partite su partite in cui la squadra non cerca la vittoria. Un tiro in porta in 90 minuti non è accettabile. Ieri ho visto un calciatore come Koopmeiners quasi senza sapere cosa fare. Lo vedo navigare cercando la posizione e sembra quasi che la Juventus giochi in 10″.

Juventus, da Motta a Koopmeiners fino al mercato: l’annuncio su Vlahovic e difesa

Di Natale si è quindi espresso sulla posizione in cui farebbe giocare Koopmeiners: “Secondo me non lo sta facendo giocare nel ruolo giusto. Sembra che a Torino abbiano mandato il cugino o gli avessero rubato il talento come in Space Jam. Io lo arretrerei facendolo giocare sulla linea delle mezzali”.

Il discorso si è quindi spostato sul destino di Vlahovic: “Ora neanche la Juve si può permettere più di tanto di valutare offerte perchè già stai facendo fatica sui difensori. Credo che con Vlahovic si arrivi a fine stagione. Penso che le trattative per il rinnovo andranno sempre più sbiadendosi. La situazione è sempre più ad andare verso l’uscita. Oggi sta rischiando di avere meno appeal”.

Infine Di Natale delinea il quadro “Il tempo stringe e la Juve vorrebbe prendere due difensori. I discorsi con Kelly e Veiga stanno andando avanti. Penso stiano insistendo per Veiga per andare nella direzione del prestito, a meno che Giuntoli non si inventi un altro nome. Rischiare di arrivare a febbraio senza difensore sarebbe gravissimo. Qualora dovesse decidere di vendere Cambiaso un nome da prendere in considerazione è Gutierrez del Girona. È un calciatore su cui la Juve ha una buona considerazione. In quel caso il livello si andrebbe ad equilibrare”.