Skriniar non è stato l’unico a scegliere una destinazione meno blasonata: scopri i 5 migliori calciatori che hanno lasciato i top campionati nel 2025

É un calciomercato di gennaio molto particolare quello che stiamo vivendo in questo inizio di 2025. Trattative a sorpresa, addii inaspettati e, soprattutto, destinazioni meno blasonate. Sono sempre di più, infatti, i calciatori che stanno scegliendo di trasferirsi in club meno in hype, anche durante il corso di una stagione, lasciando uno dei top 5 campionati in Europa.

Abbiamo quindi scelto, i 5 giocatori che hanno scelto una squadra al di fuori delle migliori leghe al mondo e ben 4 di questi hanno detto addio all’Europa. Una decisione, per qualcuno discutibile, e che sicuramente per molti farà rumore, vista la carta d’identità di alcuni di questi protagonisti. Di seguito, troverete in ordine sparso i calciatori che sono stati selezionati per questo focus.

Lucas Martinez Quarta, il ritorno in Argentina

Vogliamo iniziare il nostro articolo, con un difensore che ha militato fino a poche settimane fa nel nostro campionato. Martinez Quarta, a soli 28 anni, ha scelto che era arrivato il momento di tornare nella sua Argentina. Dopo essere cresciuto nel River Plate, è approdato alla Fiorentina nell’ottobre del 2020 e ha disputato ben 142 partite in maglia Viola, condite persino da 15 gol.

Nonostante fosse nel mirino del Napoli, oggi primo in classifica in Serie A, e che avesse sicuramente mercato in Europa, date anche le due finali di Conference League disputate, ha scelto di tornare al River. Non di certo un club di poco conto, ma neanche una destinazione attesa per un calciatore che avrebbe potuto dare ancora molto non solo in Italia.

Jonathan Bamba, viaggio verso la MLS

Solamente nel 2024 Jonathan Bamba vinceva la Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio. Era il febbraio del 2024, neanche un anno fa. Il 31 gennaio 2025, la stessa ala sinistra si trasferirà a soli 28 anni in MLS. Una scelta incredibile, se si pensa che nel 2021, dopo la vittoria della Ligue 1 con il super Lille di Maignan e David, il suo valore aveva raggiunto i 25 milioni di euro.

Nel Celta Vigo, squadra nella quale si è trasferito nel 2023, non ha brillato come ci si aspettava. Ed ecco che tra pochi giorni, per meno di 4 milioni di euro, sceglierà di vestire la maglia del Chicago. Seppur non più così in hype come qualche anno fa, quello di Bamba resta un nome importante che ha deciso prima dei 30 anni di lasciare l’Europa.

Danilo, niente Napoli per il ritorno in Brasile

Non poteva di certo mancare Danilo in questo elenco. Il difensore è il più “anziano” a livello anagrafico in questo elenco. A 33 anni, però, avrebbe avuto ancora una chance di lottare per lo Scudetto in Serie A. Il Napoli aveva convinto il calciatore e la dirigenza partenopea stava per accontentare le richieste di Antonio Conte, in piena corsa per una clamorosa vittoria.

Mancava, di fatti, solamente l’ufficialità, dopo la grande fatica per ottenere la rescissione dalla Juventus. Il tutto, però, si è trasformato in un buco nell’acqua, con il giocatore che ha scelto di ritornare in Brasile per motivi familiari. Danilo, con ogni probabilità, firmerà con il Flamengo e chiuderà lì la sua carriera.

Gonzalo Montiel, il Campione del Mondo lascia la Spagna

É vero, proprio come Bamba, anche il valore di mercato di Montiel aveva subito un forte scossone verso il basso, ma il terzino resta pur sempre un Campione del Mondo. A 28 anni, con ancora qualche cartuccia da sparare, ha deciso di fare ritorno in Argentina, anche lui al River Plate. Il richiamo della sua patria è stato troppo forte. Dopo soli 4 anni ha quindi deciso di lasciare l’Europa.

Montiel ha vinto un’Europa League con il Siviglia, oltre che due Coppa America con l’Argentina e quel Mondiale in cui è stato decisivo, calciando l’ultimo rigore nella finale contro la Francia. Per meno di 5 milioni di euro, tornerà nella squadra che lo ha reso grande e in cui ha vinto praticamente tutto nel suo paese.

Milan Skriniar, il Fenerbahce nel suo futuro

Compirà 30 anni nelle prossime settimane, ma Milan Skriniar avrebbe fatto molto comodo ancora a diversi club di Serie A e non solo. Il Napoli, sfumato Danilo, ha preso lo slovacco in considerazione per qualche ora, nonostante le difficoltà nella trattativa con il PSG. I francesi non potevano farlo partire in prestito e il suo ingaggio raggiungeva i 9 milioni di euro.

Ad approfittarne è stato il Fenerbahce, che con un blitz in queste ore ha chiuso la trattativa. Skriniar resterà in Europa, ma lascerà i top campionati per trasferirsi in Turchia, alla corte di José Mourinho. Dopo le grandi soddisfazioni vissute in Italia con la maglia dell’Inter, ha raccolto il minimo indispensabile con il Paris Saint Germain, perdendo lentamente il posto da titolare e decidendo così di chiudere lontano la sua carriera.