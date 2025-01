DIRETTA Champions, Milan-Girona e Sparta Praga-Inter: le formazioni Ufficiali LIVE

Le ultime due italiane impegnate in Champions League scendono in campo per affrontare Girona e Sparta Praga

Dopo il pareggio della Juventus contro il Bruges, la larga vittoria dell’Atalanta in casa contro lo Sturm Graz e i primi tre punti conquistati dal Bologna, rimontando il Borussia Dortmund, si chiude la due giorni dedicata alla Champions League con altre due partite che riguardano le squadre italiane.

Partiamo dal Milan dell’allenatore Sergio Conceicao. La sconfitta dell’ultimo turno del campionato di Serie A contro la Juventus di Thiago Motta brucia ancora e il trainer portoghese non ne ha fatto mistero. Ci si aspetta un’altra prestazione in questo settimo appuntamento del nuovo format della competizione europea: tre punti che lancerebbero i rossoneri verso la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Di contro, però, ci sarà il Girona di Miguel Angel Sanchez Munoz, meglio conosciuto semplicemente come Michel. Gli spagnoli hanno una flebile speranza di andare avanti nella manifestazione, ma serve una vittoria, mentre nella Liga occupano l’ottavo posto in classifica, a soldi due punti dalla zona europa. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-GIRONA

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Bennacer; Musah, Reijnders, Leao; Morata. All. Conceicao

GIRONA (4-3-2-1): Gazzaniga; Frances, Lopez, Krejci, Blind; Herrera, Romeu, van de Beek; Tsygankov, Bryan Gil; Abel Ruiz. All. Michel

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE: Liverpool* punti 21, Barcellona* 18, Atletico Madrid* 15, Atalanta* 14, Arsenal 13, Bayer Leverkusen* 13, Aston Villa* 13, Inter 13, Brest* 13, Lilla* 13, Monaco* 13, Bayern Monaco 12, Borussia Dortmund* 12, Juventus* 12, Milan 12, Psv Eindhoven* 11, Club Brugge* 11, Benfica* 10, Sporting CP* 10, Feyenoord 10, Stoccarda* 10, Real Madrid 9, Celtic 9, Manchester City 8, Dinamo Zagabria 8, Paris Saint-Germain 7, Shakhtar Donetsk* 7, Bologna* 5, Sparta Praga 4, Sturm Graz* 3, Girona 3, Stella Rossa* 3, Salisburgo 3, Lipsia* 3, Slovan Bratislava 0, Young Boys 0.

*una partita in più

ARBITRO: Tobias Stieler (Germania)

In campo anche l’altra squadra milanese, l’Inter dell’allenatore Simone Inzaghi che arriva all’appuntamento europeo col morale alle stelle dopo la vittoria nel campionato di Serie A, la quarta nelle ultime cinque partite disputate, contro l’Empoli di Roberto D’Aversa: tre punti che gli consentono di restare nelle scia del Napoli capolista dell’ex Antonio Conte. In Champions, con una vittoria sarebbe ad un passo, o potrebbe diventare anche matematicamente certo, il pass diretto per gli ottavi di finale. Da battere, però, c’è lo Sparta Praga del tecnico danese Lars Friis. I cechi possono ancora sperare nei playoff, ma dovranno necessariamente portare a casa i tre punti. In patria, invece, la vetta della classifica è occupata dai rivali storici dello Slavia, distanti ben tredici lunghezze. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘epet Arena’ di Praga.

FORMAZIONI UFFICIALI SPARTA PRAGA-INTER

SPARTA PRAGA (3-5-2): Vindahl; Vitik, Panak, Sorensen; Wiesner, Sadilek, Kairinen, Rynes, Laci; Birmancevic, Olatunji. All. Friis

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. All. S. Inzaghi

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE: Liverpool* punti 21, Barcellona* 18, Atletico Madrid* 15, Atalanta* 14, Arsenal 13, Bayer Leverkusen* 13, Aston Villa* 13, Inter 13, Brest 13, Lilla* 13, Monaco* 13, Bayern Monaco 12, Borussia Dortmund* 12, Juventus* 12, Milan 12, Psv Eindhoven* 11, Club Brugge* 11, Benfica* 10, Sporting CP 10, Feyenoord 10, Stoccarda* 10, Real Madrid 9, Celtic 9, Manchester City 8, Dinamo Zagabria 8, Paris Saint-Germain 7, Shakhtar Donetsk* 7, Bologna* 5, Sparta Praga 4, Sturm Graz* 3, Girona 3, Stella Rossa* 3, Salisburgo 3, Lipsia* 3, Slovan Bratislava 0, Young Boys 0.

*una partita in più

ARBITRO: Alejandro Hernandez (Spagna)