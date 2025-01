“Ci sta prendendo in giro”: Juve-Motta, caos post match

Non una bella partita per la formazione bianconera in Champions: nel mirino finisce anche l’allenatore che ora non può più sbagliare

Contro il Milan era arrivata una vittoria per riprendere fiato. Già prima dei rossoneri, Thiago Motta era finito sotto accusa per una serie di pareggi che aveva allontanato la Juventus dal vertice della classifica e complicato anche il cammino verso la zona Champions.

Il 2-0 rifilato alla squadra di Conceicao sembrava però aver sistemato le cose e si attendeva la conferma contro il Brugge in Champions League. Conferma che non è arrivata: zero a zero che significa qualificazione ai playoff, ma che rende complicatissimo accedere direttamente agli ottavi. Un match che ha visto ancora una volta l’allenatore bianconero ha scelto di lasciare fuori dai titolari Vlahovic, preferendogli Nico Gonzalez come riferimento centrale dell’attacco. Una decisione che ha sollevato qualche polemica e che non è stato ‘appoggiata’ dal campo: la prestazione dell’argentino è stata negativa e la Juve ha avuto più di un problema a creare pericoli alla formazione belga.

Così proprio Thiago motta nel post gara è stato molto criticato e anche i tifosi, che da inizio stagione non gli hanno quasi mai fatto mancare il loro appoggio, hanno avuto da ridire e non poco sul tecnico italo-brasiliano.

È riuscito a togliere il migliore in campo. C’è veramente del genio in Thiago Motta. — Davide Borghesan 🍀 (@daju29ro) January 21, 2025

Boh… I cambi di #Motta sono incomprensibili. Ha levato il migliore in campo… #BruggeJuventus — Filippo (@tequi3) January 21, 2025

Spero Motta torni al Bologna al più presto — Il sopracciglio di Ancelotti (@AncelottiIl) January 21, 2025

Toglie Mbangula. È proprio stupido Motta — Il sopracciglio di Ancelotti (@AncelottiIl) January 21, 2025

è evidente che motta ci sta prendendo in giro, è evidente che non è scelta tecnica e che vlahovic è in uscita, perché preferirgli quella mezza sega di nico gonzalez deliberatamente è crimine contro l’umanità. — Carlo Martello (@CarloMarte71452) January 21, 2025

Motta mi sta deludendo più sul piano caratteriale, non sa spronare i giocatori. — Roberto (@Ry0Sa3ba) January 21, 2025

Motta sei un inetto, Giuntoli ancor di più Oggi è da vincere, sono una squadretta. O si vince o esonero#MottaOUT#GiuntoliOUT#BrugesJuve https://t.co/cKqYMzVMno — Max Vader (@Potereaisith) January 21, 2025

Juventus, Motta sotto accusa: tifosi infuriati

Dai tweet si nota come Thiago Motta non godi più di fiducia incondizionata in casa Juventus. I troppi pareggi e un gioco non all’altezza delle aspettative hanno fatto cambiare idea a qualche tifosi bianconero che chiede una svolta al proprio allenatore per il proseguo della stagione.

Non dovesse arrivare il cambio di passo, sono in molti a far capire che la Juventus dovrebbe optare per un altro allenatore al termine di questa stagione o, se le cose dovessero precipitare totalmente, senza attendere la fine dell’annata.