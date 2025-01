Champions, Juventus ai playoff: i possibili incroci

I bianconeri conquistato la certezza degli spareggi, ma dovranno aspettare le ultime gare per capire i possibili accoppiamenti

Juve ai playoff ed ora c’è curiosità nel capire quale sarà il cammino che toccherà in sorte ai bianconeri.

Il pareggio contro il Brugge cancella le speranze di qualificarsi agli ottavi di finale della formazione di Thiago Motta ed allora la testa va già agli spareggi che si terranno a febbraio. Decisiva sarà l’ultima giornata e la posizione in classifica della formazione italiana. Il regolamento della nuova Champions, infatti, prevede che ci sia un sorteggio pilotato in base alla posizione in classifica.

Agli spareggi vanno le squadre dal nono al ventiquattresimo posto: le prime otto saranno teste di serie e giocheranno il ritorno in casa. Tutte le squadre saranno accoppiate in base alla classifica: così la nona e la decima potranno sfidare rispettivamente una tra le ventitreesima e la ventiquattresima. Stessa cosa per undicesima e dodicesima con la ventunesima e la ventiduesima e così via.

Playoff Champions, i possibili incroci della Juventus

Guardando la classifica attuale, la Juventus è quattordicesima e sarebbe ‘accoppiata’ con il Borussia Dortmund (tredicesimo). Restando così le cose, queste due formazioni dovranno vedersela con una tra Sporting CP e Feyenoord negli ottavi di finale e giocheranno in casa il ritorno.

Agli ottavi, invece, sempre confermando gli attuali piazzamenti, le vincenti dei due incontri dovranno vedersela con una tra Atletico Madrid e Atalanta (i derby sono consentiti), attualmente terza e quarta in classifica. Ad ogni modo per la composizione definitiva del tabellone playoff bisognerà attendere il sorteggio che si terrà il 31 gennaio.

Questa la classifica attuale: Liverpool* punti 21, Barcellona* 18, Atletico Madrid* 15, Atalanta* 14, Arsenal 13, Bayer Leverkusen* 13, Aston Villa* 13, Inter 13, Brest 13, Lilla* 13, Monaco* 13, Bayern Monaco 12, Borussia Dortmund* 12, Juventus* 12, Milan 12, Psv Eindhoven* 11, Club Brugge* 11, Benfica* 10, Sporting CP 10, Feyenoord 10, Stoccarda* 10, Real Madrid 9, Celtic 9, Manchester City 8, Dinamo Zagabria 8, Paris Saint-Germain 7, Bologna* 5, Shakhtar Donetsk 4, Sparta Praga 4, Sturm Graz* 3, Girona 3, Stella Rossa* 3, Salisburgo 3, Lipsia 0, Slovan Bratislava 0, Young Boys 0.

*una partita in più