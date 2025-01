Sfida in Champions e poi trasferimento in Serie A: scelto il colpo

Riprende la Champions League con le squadre italiane nuovamente protagoniste. Intanto abbiamo posto una domanda legata al mercato che coinvolge le avversarie delle squadre di Serie A

Risuonano nuovamente le note della massima competizione europea che coinvolge ancora ben cinque squadre italiane. Oggi inizia infatti la penultima giornata di una Champions League rivoluzionata nella forma che è in attesa di emettere i suoi verdetti.

Atalanta, Juventus e Bologna in campo nella giornata di oggi, mentre Inter e Milan saranno protagoniste domani. Classifica molto positiva per i nerazzurri che al momento restano tra le prime otto qualificate alla fase successiva, mentre Atalanta, Milan e Juve inseguono nel gruppone delle seconde otto.

Disastrosa invece finora l’avventura del Bologna 33esimo con due soli punti e neanche una vittoria messa a referto. I felsinei quindi stasera proveranno a portare a casa uno scalpo importante affrontando una big come il Borussia Dortmund che ha anche in rosa un calciatore spesso accostato alla Serie A come Adeyemi.

Calciomercato, Serie A al sapore di Champions: mirino su Adeyemi

Proprio in virtù degli incroci delle italiane in Champions, sul nostro profilo X, abbiamo chiesto in ottica mercato dei big delle avversarie di questi due giorni chi vorreste vedere in Serie A.

Vittoria schiacciante proprio per Adeyemi che ha messo a referto un nettissimo 61,3%. L’esterno del BVB è stato riaccostato anche al Napoli, che però ha in Garnacho l’obiettivo principale per il post Kvaratskhelia.

Ecco l’esito del sondaggio proposto su X da Calciomercato.it:

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 🚨Torna la #Champions, le cinque italiane in campo tra oggi e domani: dei big delle avversarie di questi due giorni chi vorreste vedere in #SerieA?🤔 📲VOTA, RT E COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) January 21, 2025

Lontano da Adeyemi, e con il 19,4% si piazza Gutierrez del Girona, mentre chiudono il quadro con percentuali inferiori De Cuyper del Club Brugge ed infine Vitik dello Sparta Praga.

Una preferenza netta quindi da parte dei tifosi che vorrebbero vedere il funambolo del Borussia in Serie A. Finora in stagione Adeyemi ha messo a referto 5 gol e 5 assist in 12 apparizioni complessive.