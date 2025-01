Juve, ora Weah è un tesoro: ambito sul mercato e utile a Thiago Motta | CM.IT

Uno dei calciatori più positivi di questa stagione è Timothy Weah, che con Thiago Motta si è riscoperto decisivo in attacco: la Juventus respinge gli assalti di mercato e il valore si alza

A distanza di un anno e mezzo, quei 12 milioni spesi dai bianconeri per strappare Timothy Weah dal Lille si possono tranquillamente considerare un affare. Il figlio d’arte ha trovato la sua dimensione e con Thiago Motta è diventato decisivo in attacco, come dimostrano i 5 gol e i 4 assist messi a referto in stagione.

La Juventus, a questo punto, è consapevole di avere in mano un calciatore di valore. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, sono confermate le indiscrezioni di un assalto di diversi club esteri per Weah nel mercato di gennaio e anche che siano state tutte rispedite al mittente. Per Thiago Motta l’americano rappresenta un’importante alternativa in avanti, oltre che un giocatore in grado di entrare con la testa giusta a partita in corso e di incidere, come dimostrato nel big match contro il Milan. Ecco il piano della Juve per il futuro di Weah.

Weah non si tocca a gennaio: la Juventus ha in mano un tesoro per giugno

Arrivati al 19 gennaio, con tanto ancora da fare sia in entrata sia in uscita, la Juventus ha deciso di non toccare Timothy Weah. L’americano resterà a Torino almeno fino al termine della stagione e tutte le squadre interessate sono rimandate a questa estate: solo a quel punto verranno ascoltate le offerte.

Anche il giocatore stesso è molto contento dell’utilizzo che gli viene riservato da Thiago Motta, così come dei numeri che sono sotto gli occhi di tutti. Non è un caso che nemmeno lui e il suo entourage stiano prendendo in considerazione la possibilità di lasciare Torino a gennaio, perché se la crescita è stata così importante in 6 mesi, figurarsi quanto può valere Weah al termine della stagione. Insomma, la valorizzazione dell’americano è sicuramente un obiettivo raggiunto da parte di Thiago Motta e il suo staff.