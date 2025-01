Juve, Giuntoli ora accelera: due nuovi nomi per la difesa

La Juventus deve correre veloce, in campo e sul mercato: lo sa bene Cristiano Giuntoli che ha messo nel mirino altri due nomi per la difesa oltre a Tomori e Hancko

Il mercato della Juventus è iniziato a rilento, nonostante le esigenze di Thiago Motta fossero note da tempo e l’emergenza abbia raggiunto livelli preoccupanti. Nell’ultima settimana, però, si è sbloccato in maniera forte: in entrata sono arrivati Alberto Costa e Kolo Muani (anche se ancora in attesa delle ultime formalità prima dell’ufficialità), mentre in uscita è esplosa la bomba Andrea Cambiaso con il Manchester City pronto a un clamoroso assalto.

Cristiano Giuntoli ha un dialogo quotidiano e continuo con l’allenatore bianconero, in cui vengono analizzate le occasioni di mercato e i profili che potrebbero rivelarsi più idonei per la rosa della Juventus. Thiago Motta, infatti, è uno di quegli allenatori al quale bisogna acquistare giocatori che si sposino bene con la sua idea di calcio. Oltre ai soliti nomi di Fikayo Tomori e David Hancko, per la difesa ci sono anche altre due novità sul taccuino di Cristiano Giuntoli.

Due nomi nuovi per la difesa della Juve: Giuntoli visiona Kristensen e Brassier

La Juventus non si ferma ai soliti noti e per dare una sterzata al mercato in entrata esplora anche nuove possibilità. In particolare, sono Thomas Kristensen e Lilian Brassier due dei profili presi in considerazione da Cristiano Giuntoli.

Il primo è un difensore danese classe 2002, una delle principali sorprese stagionali dell’Udinese di Runjaic, alto 198 centimetri e in grado di giocare sia da centrale sia da terzino destro. Kristensen rappresenta un piano B per la Vecchia Signora, con l’Udinese che lo valuta intorno ai 7/8 milioni per lasciarlo partire subito nel mercato di gennaio. Brassier, invece, è un nome accostato già da diverso tempo a club italiano: attualmente si trova al Marsiglia, in prestito dal Brest. Il francese classe ’99 piace perché ha le stesse caratteristiche tattiche di Hancko, sapendo giocare sia da centrale sia da terzino sinistro. Insomma, il mercato della Juventus si è sbloccato e non si focalizza solo sui soliti noti: questa volta Giuntoli vuole farsi trovare pronto per ogni evenienza.