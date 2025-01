Farris e il duello scudetto col Napoli: “Non è mai bello”. Poi esalta Lautaro

Con Simone Inzaghi in tribuna e squalificato, davanti ai microfoni è intervenuto il vice allenatore dell’Inter dopo la vittoria contro l’Empoli

Simone Inzaghi applaude dalla tribuna la sua Inter, che si sblocca nella ripresa nel match casalingo contro l’Empoli.

In panchina ci pensa il vice Massimilano Farris ha istruire la squadra, con il tecnico che esalta capitan Lautaro Martinez: “I ragazzi hanno avuto un approccio maturo, nel primo tempo siamo stati un po’ lenti nella circolazione ma li abbiamo fatti stancare. Poi, se Lautaro fa il Lautaro che conosciamo, allora non ci sono grandissimi problemi“, esordisce Farris in conferenza stampa.

Taremi anche stasera ha deluso: “Meriterebbe di essere premiato per il lavoro che fa. Ha cambiato paese e deve affrontare un calcio diverso, avrebbe bisogno di tempo ma alle volte questo tempo non c’è – sottolinea Farris – Noi abbiamo bisogno di tutti e anche Asllani oggi ha ha fatto una prestazione importante”. Infine sulla corsa scudetto e il rientro di Acerbi: “Giocare con l’asterisco non è mai bello. Però in questo momento non abbiamo neanche il tempo di guardare la classifica, visto il calendario frenetico dell’ultimo periodo. Acerbi è un giocare importante e quanto sarà il momento giusto tornerà in campo”.

Inter-Empoli, Dumfries svela in conferenza: “Ero tranquillo di rinnovare il contratto”

Oltre a Farris, in conferenza stampa è intervenuto anche Denzel Dumfries, ancora a segno con il suo quarto centro nel 2025: “Il Napoli ieri ha vinto una grande partita, ma dobbiamo pensare solo a noi stessi e al nostro percorso. Il calendario è pieno di impegni, dobbiamo cercare di vincere ogni gara e non guardare adesso la classifica”, spiega il nazionale olandese sul duello scudetto.

Dumfries sta vivendo un grande momento a livello personale: “Mi sento bene e lavoro ogni giorno per migliorare con il mister e tutta la squadra. Sul rinnovo ero tranquillo di continuare insieme e volevo restare all’Inter“.