PAGELLE E TABELLINO INTER-EMPOLI 3-1: Lautaro Toro scatenato, Taremi da ‘Chi l’ha Visto’

Voti, top e flop del match del Meazza, valido per la 21° giornata del campionato di Serie A. Tris della squadra campione d’Italia, trascinata dal capitano argentino

L’Inter si sveglia nella ripresa e si sbarazza per 3-1 dell’Empoli nel posticipo della 21° giornata del campionato di Serie A.

Lautaro Martinez si carica sulle spalle l’Inter e sblocca il match grazie a un pregevole destro dalla distanza. Dumfries sale in cielo e firma il raddoppio, con l’olandese al quarto centro nel 2025. Il neo entrato ed ex Esposito spaventa per qualche minuto San Siro, prima del contropiede vincente orchestrato da Barella e Arnautovic, che consente a Thuram di firmare il tris nerazzurro. La nota stonata per Inzaghi (in tribuna per squalifica) è ancora una volta Taremi, mentre nell’attacco empolese non punge Colombo.

INTER

Sommer 6

Pavard 6 (85′ Darmian (SV)

De Vrij 5,5

Carlos Augusto 6,5

Dumfries 7,5

Barella 7

Asllani 6,5

Zielinski 5 (69′ Mkhitaryan 6)

Dimarco 5,5 (77′ Bastoni SV)

Taremi 4,5 (69′ Thuram 7)

Lautaro Martinez 8 (77′ Arnautovic 6,5)

Allenatore: Farris 6,5

TOP Inter: Lautaro Martinez 8 – Non si fa mancare niente, neanche le ‘botte’ dei difensori avversari. Si rialza e da vero capitano trascina l’Inter a un successo fondamentale nel duello scudetto con il Napoli. La rete dell’1-0 è un gioiello di rara bellezza, strappa gli applausi del suo pubblico per abnegazione alla maglia e un colpo di tacco a liberare Barella.

FLOP Inter: Taremi 4,5 – Tutto il contrario di capitan Lautaro, che al momento del cambio lo conforta con un abbraccio. Molle e impacciato, sbatte contro il muro eretto da Ismajli. Altra occasione sprecata della sua deludente stagione in nerazzurro: da ‘Chi l’ha Visto’.

EMPOLI

Vasquez 6

De Sciglio 5,5 (66′ Goglichidze 5,5)

Ismajli 6

Viti 5

Pezzella 5 (83′ Sambia SV)

Gyasi 5

Grassi 6 (73′ Henderson 6)

Maleh 5,5

Cacace 5,5 (83′ Zurkowski SV)

Fazzini 5,5 (66′ Esposito 7)

Colombo 5

Allenatore: D’Aversa 5

TOP Empoli: Esposito 7 – Lasciato colpevolmente in panchina da D’Aversa, gli bastano pochi minuti per gelare San Siro e qualche istante dopo scusarsi verso i suoi ex tifosi. Brucia nello stretto de Vrij, impallinando Sommer: tanta roba.

FLOP Empoli: Colombo 5 – Fazzini e gli altri centrocampisti lo assistono poco e male, ma il centravanti ospite non ha mai un guizzo negli ultimi sedici metri. L’Empoli davanti si palesa solo con l’entrata in campo di Esposito e il demerito è anche del centravanti di proprietà del Milan.

Arbitro: Feliciani 5,5

Serie A, il tabellino di Inter-Empoli: bomber Dumfries, l’ex Esposito spaventa San Siro

INTER-EMPOLI 3-1

56′ Lautaro Martinez; 79′ Dumfries; 84′ Esposito (E); 88′ Thuram

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard (85′ Darmian), de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski (69′ Mkhitaryan), Dimarco (77′ Bastoni); Taremi (69′ Thuram), Lautaro Martinez (77′ Arnautovic). A disposizione: Martinez, Calligaris, Palacios, Acerbi, Buchanan, De Pieri, Frattesi, Zanchetta, Topalovic. Allenatore: Inzaghi (Farris in panchina)

Empoli (4-4-1-1): Vasquez; De Sciglio (66′ Goglichidze), Ismajli, Viti, Pezzella (83′ Sambia); Gyasi, Grassi (73′ Henderson), Maleh, Cacace (83′ Zurkowski), Fazzini (66′ Esposito); Colombo. A disposizione: Seghetti, Perisan, Marianucci, Tosto, Bacci, Konate. Allenatore: D’Aversa

Arbitro: Feliciani (sez. Teramo)

VAR: Guida

Ammoniti: D’Aversa (E, dalla panchina)

Espulsi: –

Note: recupero 2′ e 4′; spettatori 61.230