Scontro durissimo: Lautaro Martinez spaventa San Siro

Il capitano dell’Inter resta a terra e zoppica vistosamente dopo un contrasto di gioco nell’area dell’Empoli

Trema il pubblico del Meazza per Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter tiene in apprensione i tifosi nerazzurri e la panchina di casa dopo un durissimo contrasto di gioco con Ismajli nella primissima parte di partita.

L’attaccante argentino e il roccioso difensore dell’Empoli vengono a contatto nell’area ospite, con Lautaro che ha peggio e resta a terra. Ismajli si rialza dopo qualche istante, mentre il numero dieci di casa viene soccorso dai medici nerazzurri. Lautaro Martinez successivamente resta a farsi curare dolorante a bordocampo, prima di rientrare sul terreno di gioco vistosamente zoppicante. Nel mentre Farris, vice di Inzaghi (in tribuna per squalifica), chiama a scaldare Marcus Thuram, che a un certo punto intensifica il riscaldamento viste le condizioni non ottimali del suo capitano.

Lautaro prova una serie di scatti e cambi di direzione per testare la gamba acciaccata e rassicura la panchina sul suo stato fisico, con Thuram che smette quindi di scaldarsi. Allarme rientrato e sospiro di sollievo per l’Inter, con l’attaccante argentino applaudito a scena aperta dal pubblico nerazzurro. Lautaro Martinez qualche minuto più tardi, a conferma di aver recuperato una buona condizione, impegna severamente Vasquez con una gran rovesciata e per poco non porta in vantaggio la squadra campione d’Italia.