Le scelte di Inzaghi non convincono: “L’Inter gioca in nove”

La prima parte della sfida contro l’Empoli a San Siro ha portato in dote non pochi spunti importanti. Ecco cosa è successo

Tra pochi istanti si è chiuso il primo tempo della sfida di San Siro tra Inter ed Empoli. Con l’obiettivo di rispondere subito ai tre squilli lanciati dal Napoli al Gewiss Stadium di Bergamo, i nerazzurri hanno avuto un approccio veemente alla gara, creando in più di una circostanza i presupposti per passare in vantaggio, non riuscendo però a sbloccare la contesa. Tra i più propositivi, soprattutto Lautaro Martinez: il capitano dell’Inter ha prima scaldato i guanti di Vasquez con una girata volante, salvo poi scheggiare il palo con una conclusione a botta sicura.

Molto più deludente, invece, la prestazione di Taremi. Circumnavigando molto spesso l’area di rigore, l’attaccante iraniano è uscito molto spesso dalla zona calda alla ricerca di palloni e trame di gioco. Il poco ‘peso’ offensivo, però, ha calamitato non poche critiche tra quanti si auspicano un apporto di ben altro tipo da parte dell’ex bomber del Porto alla manovra dell’Inter. Altri due calciatori sub iudice sono Zielinski ed Asllani: soprattutto l’ex Napoli si è visto poco nel cuore del gioco.

Taremi è in campo? — Sir Bob Elongazione CV⭐️⭐️ (@McVirga86) January 19, 2025

Con Aslani e Taremi in campo siamo giochiamo in 9#InterEmpoli @SerieA — AlInter (@AlInter07) January 19, 2025

Niente Taremi è un ex di giocatore — Steeven (@Stee_79) January 19, 2025

Taremi mi ricorda Cruz quando ha smesso — Gaji ⭐️ ⭐️ (@Gajasso0) January 19, 2025

Taremi costantemente in ritardo su ogni palla — ⭐Gennaro C.⭐ (@CrashNC88) January 19, 2025

Taremi perde tutti i contrasti 🤦‍♂️ — Fabrizio Interista ⭐️⭐️ (@fabryforzainter) January 19, 2025

zielinski e taremi sono imbarazzanti #InterEmpoli — alex¹⁶| CAMPIONE D’ITALIA⭐️⭐️ (@AlexLuvsDucks) January 19, 2025

Taremi un fantasma.

Zielinski quasi. — Palm ⭐⭐ (@AlessandroPalm) January 19, 2025

Staremo a vedere se soprattutto nel secondo tempo si materializzeranno le premesse per un cambio di passo in chiave nerazzurra. Fino a questo momento, infatti, l’Empoli è stato piuttosto attento in fase difensiva, limitando al minimo i pericoli. Se si escludono alcune incursioni individuali nelle quali Barella e Lautaro Martinez hanno provato a far saltare il banco, i padroni di casa non sono riusciti a pungere con continuità dalle parti di Vasquez.