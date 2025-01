DIRETTA Serie A, Fiorentina-Torino 0-0 | Adli e Kean sprecano un due contro due LIVE

Il programma domenicale della ventunesima giornata apre con una classica della Serie A

Iniziata già venerdì sera con la partita tra Roma e Genoa, la seconda giornata di ritorno di campionato prevede nel lunch match domenicale la sfida tra Fiorentina e Torino. Un incontro che metterà di fronte due squadre che, rispettivamente non vincono da sei e quattro partite. Dopo il successo per 7-0 contro il Lask in Conference League, i Viola hanno collezionato quattro sconfitte e due pareggi, piombando in una crisi che ha messo in discussione anche la posizione di Raffaele Palladino.

I granata, dal canto loro, sperano di sfruttare l’abbrivio del prezioso pareggio ottenuto al derby contro la Juve, per ritrovare i tre punti in Serie A che mancano dal successo fuori casa contro l’Empoli. La squadra allenata da Paolo Vanoli, assente oggi dopo l’espulsione al derby, è reduce da tre pareggi consecutivi.

L’allenatore non sarà, tuttavia, l’unica defezione visto che gli ospiti dovranno fare a meno anche di Karol Linetty e Sebastian Walukiewicz, ammoniti da diffidati contro la Juve e squalificati per un turno dal giudice sportivo. Calciomercato.it seguirà la sfida dello stadio Artemio Franchi in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Torino e diffidati

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Gudmundsson, Folorunsho; Kean. All. Palladino.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembele, Maripan, Coco, S0sa; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. All. Vanoli.

ARBITRO: Livio Marinelli di Tivoli

DIFFIDATI: Comuzzo (F); Masina, Ricci, Vojvoda (T)

PROSSIME PARTITE: Torino-Cagliari 24 gennaio alle 20.45; Lazio-Fiorentina 26 gennaio alle 20.45

