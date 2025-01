DIRETTA Serie A, Cagliari-Lecce e Parma-Venezia: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale le due partite della ventunesima giornata in programma alle 15

Piatto ricco questa domenica per gli amanti del brivido nel palinsesto pomeridiano del secondo turno di ritorno di Serie A. Il cartellone della ventunesima giornata, infatti, prevede due scontri diretti per la salvezza davvero interessanti: Cagliari-Lecce e Parma-Venezia. Racchiuse in sei punti in classifica, le quattro squadre stanno vivendo momenti di forma diversi.

Partiamo dalla sfida in programma in Sardegna. Reduce dal prezioso pareggio in casa del Milan, la squadra allenata da Davide Nicola affronta l’ex rossoblu Marco Giampaolo e va a caccia di una nuova vittoria contro una concorrente diretta dopo quella ottenuta contro il Verona lo scorso novembre. I salentini, dal canto loro, viaggiano sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo ottenuto in casa dell’Empoli. In caso di vittoria, i padroni di casa scavalcherebbero proprio i giallorossi in classifica, attualmente avanti di due punti.

Spostandoci in terra emiliana, l’undici di Fabio Pecchia vuole riscattare la sconfitta subita in casa del Genoa e centrare una vittoria che lo condurrebbe a quota 22 punti. Reduce dalla sconfitta interna contro l’Inter, la squadra allenata da Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno di Francesco Zampano, squalificato dal giudice sportivo dopo l’ammonizione presa la scorsa settimana da diffidato. Calciomercato.it seguirà la doppia sfida salvezza in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Cagliari-Lecce e Parma-Venezia

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli. All. Nicola.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente. All. Giampaolo.

ARBITRO: Sacchi

DIFFIDATI: Marin, Mina (C); Rafia (L)

PROSSIME PARTITE: Torino-Cagliari 24 gennaio alle 20.45; Lecce-Inter 26 gennaio alle 18

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Valenti, Vogliacco, Valeri; Keita, Sohm; Cancellieri, Hernani, Mihaila; Almqvist. All. Pecchia.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Candela, Idzes, Haps; Bjarkason, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Yeboah, Pohjanpalo. All. Di Francesco.

ARBITRO: Fourenau

DIFFIDATI: Delprato (P)

PROSSIME PARTITE: Milan-Parma 26 gennaio alle 12.30; Venezia-Verona 27 gennaio 18.30

